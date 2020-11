Rugby Top 14 : le CA Brive se déplace à Toulon pour chasser les mauvais esprits

1 mois sans victoire. Le dernier succès du CAB remonte à ce match référence contre Pau, où la défense avait été intraitable. Depuis, entre le match reporté contre Castres, et les défaites contre Toulouse, Montpellier et Clermont, il a fallu sévèrement se remettre en question."Le match contre Clermont, on l'oublie. Il n'y a rien à tirer de cette rencontre" juge le troisième ligne Steevy Cerqueira. Le capitaine Mathieu Voisin ne dit pas autre chose : "A certains moments, sur les trois derniers matches, on défend très bien, avant d'avoir des passages à vide de 5 ou 10 secondes,et laisser à l'adversaire le temps de marquer des essais un peu cadeau."

Une fois l'analyse faite, quoi faire ? Et bien revenir aux fondamentaux et reprendre le manuel de première année de rugby. "Assurer la conquête, la touche, les ballons. On va affronter une belle première ligne, donc il faut qu'on soit au niveau" résume Julien Blanc. Le demi de mêlée veut aussi essayer de "gêner la conquête" des Toulonnais, solides dans leur antre, où ils en sont à treize matchs sans défaite toute compétitions confondus.

Un mois de novembre infernal

Le dernier succès de Brive à Toulon date de 2016 : c'est d'ailleurs leur seule victoire en dix ans chez les Toulonnais. Alors Julien Blanc sait que ce sera compliqué. "Ramener des points serait bien, mais je peux signer, prendre l'avion en partant perdant. Si on est dans ce championnat, c'est pour affronter ce type d'équipe" conclut-il.

Les Brivistes seront servis en ce mois de novembre : car Toulon n'est pas leur seul inquiétude. Derrière, après avoir affronté les finalistes du dernier Challenge Européen, le CAB disputera un match compliqué à la maison contre le Racing 92, finaliste de la Coupe d'Europe. Et puis viendra la terrible semaine : un enchaînement de déplacements à La Rochelle, Castres et Agen, voulu à cause du report du match de Castres prévu originellement début octobre.

Un enfer dont ils espèrent se sortir avec au minimum le point du bonus défensif ce vendredi soir. Une victoire à Mayol leur ferait accéder au purgatoire.

La composition du CA Brive contre Toulon

La composition du RC Toulon contre Brive