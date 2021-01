Rugby Top 14 : le CAB en mode reconquête face à Montpellier

Face à Montpellier, il va falloir être très physique et agile

"C'est une bête blessée qui vient chez nous". Thomas Laranjeira prévient. Deux semaines après avoir chassé le LOU sur ses terres, Brive s'apprête à recevoir un des cadors du championnat, Montpellier. Un cador néanmoins mal placé. Le MHR est 13e du Top 14, une place que vient de quitter le CA Brive. Mais, ce classement est en trompe l'oeil.

Car, tous les brivistes peuvent citer le nom des internationaux qui évoluent à Montpellier. Sans compter que la jeunesse est fraîche et dynamique. "Ils ont fait un très bon match à Lyon" analyse Jérémy Davidson, "peut-être l'un des meilleurs depuis le début de la saison. J'espère qu'ils ne feront pas le meilleur à Brive" s'inquiète le coach briviste.

Jouer un match plein

Est-ce l'effet Saint-André ? En tout cas, le nouveau coach Montpellierain a visiblement su trouver les mots. Malgré la défaite, les Héraultais ont pris un point de bonus défensif face à Lyon, qui avait sorti la grosse armada. "Il y a eu un électrochoc" ajoute Jeremy Davidson. Thomas Laranjeira plussoie. "Comptablement, ils jouent le maintien, mais il faut les respecter."

"Au niveau du talent et de l'expérience, ils sont au dessus de nous."

Brive devra donc faire un gros match pour s'en sortir. "Jouer 80 minutes" ajoute Stuart Olding. L'irlandais, qui sourit lorsqu'on lui fait remarquer que ça n'a pas été le cas tous les matchs. "Ce sera physique, il faudra les bouger, sur le jeu au pied mais aussi en attaque construite."

Montpellier comme Brive a pris six points (seulement) face au Top 8. C'est peu. Mais, une victoire pourrait faire sortir les corréziens de la zone rouge. "Ce ne sera pas un tournant" assure le prudent Thomas Laranjeira, mais "on va prendre les matchs les uns après les autres. Et grappiller des points pour rester en Top 14."