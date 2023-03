Rugby Top 14 - Le CAB perd un peu plus que le derby à Clermont (38-10)

Si ce 106e derby entre Brive et Clermont valait de l'or, c'est l'ASM qui a remporté le gros lot. Le CAB s'est incliné 38 à 10 sur la pelouse du stade Marcel-Michelin de Clermont ce samedi. Certes, "la victoire de Clermont est indiscutable" selon le manager briviste Patrice Collazo. Mais, ce samedi soir, Brive a perdu plus qu'un match.

Deux blessés, deux cartons rouges

L'indiscipline des brivistes les a punis. Avec au total 16 pénalités concédées, plus de nombreuses fautes de mains, difficile de tenir le ballon et espérer l'emporter. Pire, Setareki Bituniyata et Marcel Van der Merwe écopent tout deux d'un carton rouge, scellant leur indisponibilité au miminum pour le match de Coupe d'Europe, mais on peut craindre pire.

Tout a commencé en première mi-temps, quand Bituniyata et Abadie écopent quasiment coup sur coup d'un carton jaune. "On a défendu à 13, on a laissé beaucoup d'énergie" analysait à chaud le manager du CAB. "Quand tu es sous pression, tu t'exposes forcement à prendre des pénalités" complétait Saïd Hirèche, le capitaine.

Sans oublier deux blessures terribles...puisqu'il s'agit des deux joueurs qui venaient de rentrer dans le groupe. Thomas Laranjeira subit un protocole commotion, et Axel Muller est blessé à la cheville. Le staff ne savait pas ce samedi soir la gravité de sa blessure.

Une "crise" de confiance

Pour le CAB, c'est surtout un problème de confiance, avec cette sixième défaite d'affilée. "On est pas à la lutte avec l'ASM, on est d'abord à la lutte avec nous-même" soulignait Patrice Collazo, en se mettant parfois en difficulté sur certaines choses tout seul. "Les journées passent et plus c'est compliqué, en convenait le capitaine Saïd Hirèche*, mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'écroule, on baisse la tête et on va plus s'entraîner ? Ou on retourne le lundi au boulot sur le terrain pour retrouver quelque chose de positif ?*"

Le capitaine, comme son manager, souligne la solidarité défensive durant tout le match, même si elle n'a pu éviter les six essais encaissés. "La chance qu'on a, c'est qu'on a des bons mecs dans ce groupe. Il n'y a pas de mecs qui lâchent, qui tirent le club vers le bas, que ce soit ceux qui resteront ou ceux qui partiront, chacun fera son chemin en juin. On a tous envie de s'en sortir".

Après cette 21e journée de Top 14, Brive est donc toujours dernier du classement avec neuf points de retard sur Perpignan 13e et onze points de retard sur Pau 12e. Vendredi prochain, le club affrontera les Scarlets à Llanelli pour un huitième de finale de Challenge Cup au Pays de Galles.