Rugby - Top 14 : le capitaine du CA Brive Saïd Hirèche prolonge d'un an

C'est avec une très belle vidéo et des prises de paroles d'anciens capitaines du club (voir tweet ci-dessous) que le CA Brive a annoncé ce mardi la prolongation de contrat de son capitaine et 3e ligne Saïd Hirèche. Agé de 35 ans, le natif de Mantes-la-Jolie a rempilé pour une année supplémentaire. Il est désormais lié au CAB jusqu'en 2022 et va donc disputer une 10e saison avec le club.

Hâte de pouvoir retrouver nos supporters - Saïd Hirèche

La réaction de Saïd Hirèche dans le communiqué du club :"Le CAB, c’est le club qui m’a fait grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. J’ai envie de continuer pour transmettre aux plus jeunes les valeurs du club, celles qui font sa force depuis plusieurs années maintenant. J’ai hâte de pouvoir retrouver nos supporters pour partager de nouvelles émotions tous ensemble."

Saïd est un exemple pour tout le monde - Jeremy Davidson

La réaction du manager Jeremy Davidson dans le communiqué du club :"Le capitaine Saïd reste fidèle au club. Il a su montrer que son professionnalisme et son enthousiasme lui permettraient de continuer à être performant et de jouer au plus haut niveau. Saïd est un exemple pour tout le monde sur le terrain et en dehors. Il représente les valeurs humaines du club et nous sommes ravis qu’il continue à porter nos couleurs."