Rugby Top 14 : le Castres Olympique en rédemption à Clermont ?

C'est un CO requinqué qui se présentera ce samedi sur la pelouse du stade Marcel-Michelin pour le compte d'une 19e journée anticipée. Les Castrais restent sur deux victoires à Lyon et Montpellier lors de leurs deux derniers déplacements. Ils vont mieux depuis que l'ASM s'était imposée à l'aller.

Le 27 novembre dernier, l'ASM était allée s'imposer sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre (14-40) où pourtant les Clermontois n'ont souvent gagné. Une victoire malgré quelques difficultés en touche, déjà. "Ce sera un autre contexte" selon le pilier Etienne Falgoux, de retour aux affaires après une blessure au mollet, "depuis le match aller, ils ont réglé des choses" poursuit le Bessard bien conscient de ce qui attend l'ASM.

Vainqueurs de leurs trois derniers matchs (à Lyon puis à Montpellier et contre Agen), les Castrais ont également de la force de caractère malgré deux cartons rouges. (Lyon et Agen) pour Yann David et Filipo Nakosi.

On ne se dit surtout pas qu'on a affronter une équipe de Castres en difficulté, loin de là... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

Remonté à la 10e place du classement, le CO va venir sans pression au Michelin où les Tarnais se sont imposés à 5 reprises lors des 20 dernières année. Un match qui va opposer les deux équipes les moins disciplinées du Top 14 avec 15, 1 pénalités concédées en moyenne par les Castrais contre 13,9 pour les Clermontois. "On doit confirmer ce qu'on a vu dernièrement" positive Franck Azéma. Et surtout améliorer la conquête, et particulièrement la touche face au meilleur contreur du championnat (Tyler Ardon avec 10 ballons volés).

Le match ASM-Castres est à vivre en intégralité dès 18 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne.