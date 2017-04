Rugby Top 14 : le derby après l'Europe pour l'ASM Clermont

Après la victoire (29-9) contre Toulon, et deux semaines avant d'affronter les Irlandais du Leinster en demi-finale de la coupe d'Europe, les rugbymen Clermontois affrontent les Brivistes ce samedi au stade Marcel Michelin. Pour la 100e édition du derby du Massif Central.

Vainqueurs des Toulonnais, et désormais seuls représentants français en demi-finale de la coupe d'Europe, les Clermontois retrouvent le Top 14 et les Brivistes pour une nouvelle édition du derby ce samedi. Ce sera également l'avant dernier match de la saison régulière au stade Marcel Michelin, avant deux déplacements à Grenoble et à Lyon, et la réception de La Rochelle. "Ça reste un derby, c'est toujours particulier" explique l'entraineur clermontois, Franck Azéma, " même si cette semaine il y a un peu de décompression après notre victoire contre Toulon, moi je me souviens que c'était mon premier match en tant que joueur avec l'ASM". C'était le 15 septembre 1996, et ce jour là les Clermontois avaient gagné 37 à 27, grâce notamment à deux essais de Gilles Darlet. "Ça reste un grand souvenir pour moi, je revenais de blessure, c'était ma dernière saison, et ce doublé au Michelin je m'en souviens, la rivalité n'est peut-être plus aussi exacerbée, mais c'est toujours un Clermont-Brive" précise l'ancien arrière, aujourd'hui consultant sur France Bleu pays d'Auvergne.

Avant dernier match à domicile en Top 14 ?

Et l'enjeu ne manque pas. Actuellement deuxièmes du classement, mais sous la menace des Montpelliérains, les Clermontois doivent impérativement l'emporter pour espérer valider un billet direct pour Marseille en demi-finale. Mais les Brivistes, désormais éliminés du Challenge Européen après leur défaite à Bath, peuvent encore accrocher le bon wagon en Top 14. "On sait qu'il ne reste plus beaucoup de matches" abonde Azéma. Il y aura effectivement les deux déplacements à Grenoble la semaine prochaine, puis à Lyon, juste après la demi-finale de coupe d'Europe, et enfin la réception de La Rochelle, pour éviter un barrage.

"A l'aller, j'ai joué mon meilleur match avec l'ASM..." Patricio Fernandez, ouvreur argentin de Clermont

Patricio Fernandez revient après trois mois d'absence © Maxppp - Léon Tanguy

Camille Lopez en vacances, tout comme Sébastien Vahaamahina, Damien Chouly, et Rémi Lamerat, c'est donc Patricio Fernandez qui va occuper le poste d'ouvreur. Le jeune argentin va retrouver la compétition après trois mois et demi d'absence. "C'était long, je me suis blessé deux fois aux adducteurs, mais là, je me sens bien" s'impatiente celui qui avait été brillant lors du match aller, avec deux essais inscrits et 30 points marqués, "depuis que je suis arrivé à l'ASM il y a deux ans, c'est mon meilleur match". En octobre dernier, les Corréziens avaient en effet été balayés 40 à 16 sur leur pelouse, pour ce qui demeure leur unique défaite à domicile cette saison... comme lors de la précédente. "La dernière fois qu'ils ont fait tourné, on en a pris 40" se souvient douloureusement Jean-Baptiste Péjoine, le demi de mêlée corrézien. Pire encore, Brive n'a pas gagné à Clermont depuis 14 ans. Une éternité.

15 changements pour le derby !

Le 100e derby entre l'ASM et Brive est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.