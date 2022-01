Le derby s'annonçait chaud bouillant le 26 décembre... Mais il avait dû être reporté à cause du Covid. Brivistes et Clermontois se retrouveront finalement le 12 février au Stadium pour disputer cette rencontre de la 13e journée de Top14.

Rugby - Top 14 : le derby du Massif Central entre Brive et Clermont reprogrammé au 12 février

Le match, qui devait avoir lieu le 26 décembre dernier, avait été reporté à cause de cas de Covid dans l'effectif clermontois

Les sept rencontres comptant pour les 13e, 14e et 15e journées du Top 14, reportées en raison du Covid-19, ont été reprogrammées les 11-12 février, le 12 mars et les 19-20 mars, pendant le tournoi des Six nations, précise ce vendredi la LNR.

Le match CA Brive - Clermont qui avait du être reporté, le 26 décembre, à cause de cas de Covid chez les jaunards. Le derby du massif Central est reprogrammé au samedi 12 février à 15h. Match qui sera bien sûr à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. La rencontre aura lieu le même jour que France - Irlande.