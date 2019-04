Rugby Top 14 : le faux pas à domicile est maintenant interdit pour le Stade Rochelais

Après cinq défaites de suite en championnat, dont deux à domicile face au Stade Français et Toulouse, le Stade Rochelais ne peut plus perdre de points à domicile pour espérer jouer les phases finales. La Rochelle / Section Paloise, c'est à 18h ce samedi. A vivre en intégralité sur francebleu.fr.

La Rochelle, France

En championnat, les matchs de la saison régulière se comptent à présent sur les doigts d'une seule main. Il reste cinq confrontations avant de savoir si les Maritimes seront ou non en barrage du Top 14. Réception de Pau ce samedi, puis déplacement à Perpignan à la fin du mois, viendra alors la réception de Toulon, un match à Lyon et enfin, un dernier match à Marcel Deflandre face à l'Union Bordeaux-Bègles.

La feuille de route est tracée pour les jaune et noir. Pour Xavier Garbajosa, l'entraîneur des arrières du Stade Rochelais, "il faut maintenant tout gagner pour ne pas dépendre du résultat des autres." Le barre est haute. Pour autant, battre Pau, Lyon et l'UBB est dans le domaine du faisable, s'imposer à Perpignan, d'autres l'ont fait ... Mais repartir de Lyon avec quatre ou cinq points, des Lyonnais qui eux aussi postulent au Top 6, cela semble pour le coup très ambitieux pour des Rochelais qui restent sur une série de cinq revers de suite.

Il faudra être plus imaginatif dans les phases d'attaque

Mais dans les points positifs, on retiendra surtout, que face à Toulouse ou Castres, le contenu proposé par les Rochelais était plus qu'intéressant. Le Stade Rochelais a été beaucoup plus dense physiquement, plus solide en défense aussi. Il y a là quelques points sur lesquels les Maritimes vont pouvoir s'appuyer pour enchaîner face à Pau.

Mais il faudra toutefois être plus imaginatif dans les phases d'attaque pour percer le coffre fort béarnais. Face à Castres et son jeu au pied, les Rochelais n'ont pas réellement trouvé de solution.

Il ne faut pas décrocher plus, sous peine de rester à quai pour aller en phase finale

Il va falloir cette fois trouver la bonne carburation face à Pau, qui, certes ne cherche plus à "rentrer" dans les "6" pour jouer les phases finales, mais doit encore "gratter" quelques points pour assurer son maintien. Il n'y a finalement que 10 points entre la Section, 11è et Grenoble 13è, une place synonyme de barrage face au finaliste perdant de la Pro D2. La Rochelle regarde en haut. Avec quatre points de retard sur l'Union Bordeaux-Bègles à la sixième place, il ne faut pas décrocher plus, sous peine de rester à quai pour aller en phase finale.

La Rochelle / Section Paloise, match à vivre en intégralité sur francebleu.fr dès 17 heures 45 ce samedi.