Rugby Top 14 : le LOU vient chasser sur les terres de l'ASM

L'ASM Clermont reçoit le leader du Top 14 ce samedi en ouverture de la dixième journée du championnat. Le LOU vient chasser en Auvergne. Lyon, ambitieux, et très actif sur le marché des transferts, espère profiter du contexte international, pour venir croquer les Champions de France.

C'est l'équipe surprise de ce début de saison. Après trois victoires à l'extérieur (Stade Français, Racing 92 et Agen), le LOU est sorti de sa tanière. Et même si les Rochelais sont allés s'imposer à Gerland il y a deux semaines, les Lyonnais n'en restent pas moins leaders du Top 14.

"Il n'y a pas de bon moment pour venir à Clermont..." Pierre Mignoni, entraîneur de Lyon

"Il leur manque du monde, mais nous aussi on a des blessés" note Pierre Mignoni, le chef de meute du LOU. L’entraîneur lyonnais connaît en effet parfaitement le contexte pour avoir porté le maillot de l'ASM durant six saisons, "on doit remettre les pieds sur terre, cette défaite contre la Rochelle nous a fait mal à la tête, tout ça c'est nouveau pour nous, on est un club en construction, aujourd'hui on est premier mais avec l'ASM on a été premier combien de fois, donc on verra bien".

Un mois décisif pour l'ASM

"On reçoit le premier, on sait qu'ils vont venir faire un coup chez nous, ils viennent de perdre à domicile, ils veulent nous secouer et profiter de nos absences du moment" prévient Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "on a pas de marge en Top 14, c'est une période compliquée avec le mois de novembre et les tests matches internationaux, mais on doit faire le boulot". Le technicien ne s'offusque pas par ailleurs de voir le LOU venir chasser à Clermont. "Qu ce soit Raphaël Chaume, Noa Nakaitaci ou Clément Ric la saison, dernière ce sont des joueurs en fin de contrat, c'est la concurrence, ce qui m'agace c'est quand on appelle des joueurs qui sont encore sous contrat deux avant le terme comme le fait Montpellier, ça oui ça me gonfle un peu".

Le prometteur demi de mêlée Baptiste Couilloud avait marqué un essai au Michelin la saison dernière © Maxppp - Philippe Juste

Le match ASM-LOU est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 14h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet.