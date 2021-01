Rugby Top 14 : le match à Pau toujours en suspens pour l'ASM

"Bien sur qu'il y a une inquiétude". Franck Azéma ne dit pas autre chose que ce pense l'ensemble du rugby français. Alors que l'ASM compte déjà deux matchs en retard (à Bordeaux et contre Lyon), celui prévu ce samedi à Pau pourrait bien être également reporté en raison de cas de Covid au sein de l'effectif béarnais. Une contamination qui pourrait trouver son origine lors de la rencontre de Challenge Cup contre les London Irish en Angleterre le 20 décembre dernier.

Le championnat est faussé depuis un moment déja... Franck Azéma, directeur sportif de l'ASM

Malgré de nouveaux tests, tous négatifs, la Section Paloise a interrompu ses entrainements dans l'attente de savoir quel est le type de virus concerné. S'il s'agit de la souche britannique, l'Agence Régionale de Santé pourrait prolonger de quelques jours la fermeture des installations du club, car elle est plus contagieuse et moins connue. Et la rencontre face aux Clermontois serait alors vraisemblablement reportée.

Des contaminations qui pourraient impactées les coupes d'Europe. l'Aviron Bayonnais, touché par la souche britannique après un match contre Leicester demande le boycott des compétitions, faute de protocole sanitaire plus strict outre-manche. Le médecin de la Ligue Nationale de Rugby a d'ailleurs ce lundi alerté l'organisateur des épreuves européennes.

La coupe d'Europe boycottée par les clubs français ?

"Il y a des clubs qui ont été impactés, et il y a des répercussions sur le Top 14" regrette Franck Azéma, "on veut bien jouer la coup d'Europe, mais dans quelles conditions" s'interroge le technicien de l'ASM. Les Clermontois devraient aller jouer à Limerick en Irlande contre le Munster le samedi 16 janvier.

Mais il faut reconnaître que l'avenir est aussi incertain que le rebond d'un ballon de rugby.