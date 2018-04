Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On veut juste bien terminer la saison". Visage fermé, traits tirés, le deuxième ligne Paul Jedrasiak ajoute une chose. "Et offrir une belle sortie à ceux qui vont nous quitter dont le légendaire". Porteur d'eau la semaine dernière, Aurélien Rougerie est effectivement de retour aux affaires pour s'offrir une fin de carrière qu'il espérait plus heureuse. "C'est sur que pour moi, c'était la dernière occasion en coupe d’Europe, mais je ne regrette rien" rigole le grand blond.

#Presse 🎙" nous venons de passer un week-end difficile. Mais les revers sportifs ne sont jamais insurmontables, nous l’avons vu par le passé . » #AurelienRougeriepic.twitter.com/FuZAHtIsvn — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 5, 2018

Aurélien Rougerie le sait plus que d'autres, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas toujours. "Je ne vais pas refaire le film, ce serait trop long comme le Titanic". Mais l'icone connait le scénario. "J'ai juste envie de me faire plaisir et transmettre ma joie de vivre, même si je vous ne le cache pas, ça pourrait aller mieux".

418e match pour Aurélien Rougerie

Une saison blanche va donc se terminer. "C'est la première fois que je connais cette situation avec le club" reconnaît Wesley Fofana, plus enclin à se livrer que d'habitude. "C'est sur que je n'avais jamais connu ça, deux blessures, et de se dire qu'on va, peut-être jouer le challenge européen la saison prochaine".

#Presse 🎙 « nous sommes très déçus. C’est une situation que peu ont connu au club. À nous de montrer notre vrai visage sur les 4 matches à venir. « @wesleyfofanapic.twitter.com/GDzCGP2lJL — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 5, 2018

Pour Fofana et les autres, cette fin de saison va certainement manquer de saveur. "J'ai juste envie de me faire plaisir", espère le trois quart centre clermontois, "je suis bien ici" en écho aux rumeurs qui l'annoncent à Montpellier.

Clermont méritait mieux, on le sait... Olivier Azam, co-entraineur du Stade Français

Pour les parisiens, l'enjeu est tout autre. C'est le maintien qui va se jouer dès ce match contre l'ASM. Des Clermontois qui vont aussi jouer les arbitres dans cette fin de saiosn. Avec le destin du Stade Français, Agen et Brive entre leurs mains.

Le match Stade Français-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce samedi, à partir de 17h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.