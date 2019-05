Rugby top 14 : le moment de vérité pour le Stade Rochelais

La Rochelle, France

Stop ou encore ! Le Stade Rochelais peut très bien jouer son dernier match de la saison ce samedi face à l'Union Bordeaux Bègles. Un cas de figure possible où Montpellier s'impose avec le bonus à Clermont-Ferrand, et que dans le même temps le Racing l'emporte à Agen et que Castres s'impose à la maison face à Toulon. Un alignement des planètes ... défavorable aux maritimes, même s'ils s'imposent largement face aux girondins.

Les auvergnats peuvent éliminer Montpellier de la course au titre de champion de France

Mais dans cette dernière ligne droite, on va croire que les clermontois joueront le jeu jusqu'au bout, même déjà qualifiés directement en 1/2 finale, les auvergnats ont l'opportunité d'éliminer définitivement Montpellier de la course au titre de champion de France. On rappellera tout de même, que les héraultais sont allés en finale l'année dernière, et que sur les huit derniers matchs de championnat, ils n'ont perdu qu'une seule fois, d'un point, au Racing.

On peut sortir la calculette, refaire les comptes dans tous les sens, après tout, même un point de bonus défensif pourrait suffire aussi aux rochelais pour passer, du moment que Montpellier perd à Clermont, mais dans l'idée, le Stade Rochelais ne ferait pas un fringuant qualifié s'il perdait une nouvelle fois à domicile, après le Stade Français et Toulouse.

Placer la fusée jaune et noire en orbite

Non il faut maintenant placer la fusée jaune et noire en orbite, avant un match de barrage décisif peut-être à Lyon le week end prochain. Pour la réception de l'UBB, le Stade Rochelais ne pourra pas compter sur Victor Vito, toujours blessé à l'épaule, mais West fait son retour à l'ouverture, Alldritt en troisième ligne, et Uini Atonio en pilier droit.

Côté girondin, pas de Radradra dans le groupe, ni d'Afa Amosa et de Baptiste Serin ...

Stade Rochelais / Union Bordeaux Bègles, une rencontre à vivre dès 16h15 sur france bleu.fr et France Bleu La Rochelle.