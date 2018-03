Deux semaines avant le quart de finale de Champions Cup contre le Racing au stade Marcel-Michelin, l'ASM affronte la Section Paloise et sa phalange d'anciens clermontois. Pau est l'équipe en forme du moment, et plus que jamais en course pour la qualification.

Si Franck Azéma était souffrant cette semaine, l'équipe a pourtant retrouvé des couleurs après deux victoires contre La Rochelle, puis à Brive dans un derby pluvieux mais heureux. "Çà fait du bien, mais on n'est pas en position de calculer, mais on a su garder le cap dans un contexte difficile" reconnaît Bernard Goutta avec le sourire, "on va essayer d'emmagasiner de la confiance avant de ce rendez-vous du 1er avril en coupe d'Europe". En enchaînant les victoires, les Clermontois vont certainement aussi nourrir quelques regrets. "Autant, on pourrait être à leur place" ajoute Goutta en évoquant la venue des Palois,"ils sont en pleine confiance, et c'est un peu grâce à nous" ironise l'entraineur des avants clermontois.

Pau est la seule équipe invaincue en 2018

Pour l'ASM, le match aller au stade du Hameau reste un bien mauvais souvenir. Alors que les Clermontois menaient au score, et pensaient décrocher ce jour là une première victoire à l'extérieur en Top 14, le jeune pilier géorgien Beqa Kakabadze avait dégoupillé. "il a payé pour apprendre, et nous on paie toujours, mais on ne va pas l'accabler, on ne peut pas maitriser ça" poursuit Bernard Goutta.

Deux semaines avant le quart de finale de Champions Cup, l'ASM pourra compter sur Wesley Fofana, Patricio Fernandez ou encore David Strettle. "Ce n'est pas un hasard si depuis deux matchs on ne déplore pas de blessé, quand on gagne on est moins exposé" analyse le talonneur Benjamin Kayser.

Retour de Fofana en attendant Parra

Mais pour Morgan Parra, il faudra encore patienter. Le demi de mêlée de l'ASM boitait encore un peu cette semaine au centre d'entrainement. Et quand on lui dit que la pluie n'est pas idéale pour son articulation, la réponse fuse aussitôt. "Ils annoncent du beau pour le 1er avril !". En attendant des jours meilleurs au printemps, les Clermontois vont se frotter au Pau de fer. Et à leurs anciens partenaires. Julien Pierre Pierre, Adrien Planté, Benson Stanley ou Thomas Domingo vivent une belle saison. "Pas grand monde n'avait misé une pièce sur nous" s'esclaffe l'ancien pilier de l'ASM, plus vert que jamais au pied des Pyrénnées.

Le match ASM-Pau est à vivre en direct et en intégralité ce samedi à partir de 20h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.