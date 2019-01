Rugby Top 14 : Le Stade Rochelais accueille Montpellier le vice-champion de France ce samedi à 18h

La Rochelle, France

Après une parenthèse européenne de deux semaines, le Top 14 reprend ses droits ce week end avec une belle opposition à Marcel Deflandre. Le Stade Rochelais, qui pour le moment reste invaincu sur sa pelouse en championnat, accueille Montpellier à 18 heures. Les hommes de Vern Cotter sont privés de trois joueurs retenus avec le groupe France, Paul Willemse, Yacouba Camara et Louis Picamoles, mais les maritimes eux devront se passer de cinq joueurs :

Dany Priso, Uini Atonio, Pierre Bourgarit, Grégory Alldritt et Geoffrey Doumayrou. Dans le pack rochelais, Mike Corbel et Arthur Joly sont titularisés en pilier gauche et pilier droit. Jean Charles Orioli au talon. Une première ligne déjà alignée le week end dernier en Challenge Cup sur la pelouse des Zèbres, et qui va devoir gagner en assurance pour permettre au Stade Rochelais d'aller le plus loin possible en Top 14.

Victor Vito et Thomas Jolmes font leur retour dans le quinze de départ rochelais

Dans le groupe maritime, deux joueurs clefs font leur retour pour la réception des héraultais. Le néo-zélandais Victor Vito en 3ème ligne et Thomas Jolmes en deuxième ligne. Alexis Balès est à la charnière en n°9 associé à West. Vincent Rattez est à l'arrière. Une composition où l'on ne retrouve ni Kevin Gourdon, ni Tawera Kerr-Barlow. La Rochelle / Montpellier à vivre dès 17h45 ce samedi sur francebleu.fr