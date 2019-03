Rugby Top 14 : le Stade Rochelais au pied de la montagne toulousaine

La Rochelle, France

Le Stade Toulousain écrase tout ou presque sur son passage cette saison. En championnat, sur 19 matchs, les toulousains ne se sont inclinés que deux fois. A l'extérieur, sur neuf déplacements, les hommes d'Hugo Mola se sont imposés à six reprises, avec également deux nuls, pour une seule défaite. Les certitudes et la confiance sont dans le camp toulousain, le doute a lui gagné les Rochelais. Après un revers à domicile face au Stade Français, puis un autre au Racing et à Agen le weekend dernier, les maritimes sont en perte de vitesse et de confiance aussi.

Le jeu des toulousains, emprunt de vitesse et de puissance, est redoutable

Face à Toulouse pourtant, les hommes de Jono Gibbes ne devront rien lâcher, confisquer au maximum le ballon pour éviter des contres dévastateurs. Le jeu des toulousains, emprunt de vitesse et de puissance, est redoutable. Pour Pierre Aguillon, le 3/4 centre de La Rochelle, "Ils se trouvent en plus les yeux fermés, tout leur réussi, quand la confiance est là, une spirale positive s'installe, nous on doit se remettre en route avec un jeu un peu plus simple, pour ensuite se remettre la tête à l'endroit."

Botia titulaire, retour des internationaux

Greg Alldritt sera entouré de Wiaan Liebenberg et Kevin Gourdon demain face à Toulouse ! La compo sur https://t.co/2c4RbevxHr#SRST#Top14#FievreSRpic.twitter.com/uvoQK0eFTu — Stade Rochelais (@staderochelais) March 23, 2019

Et pour cette rencontre au sommet, Jono Gibbes a évidemment aligné la meilleure équipe possible, ce qui passe notamment par le retour des internationaux. Dany Priso et Uni Atonio, qui ont en partie disputé le Tournoi des Six Nations avec l'équipe de France, sont tous les deux titulaires en première ligne, ce qui n'était pas arrivé depuis la victoire contre Castres, le 29 décembre. En troisième ligne, Grégory Aldritt s'installe au poste de n°8, poussant Victor Vito sur le banc. Geoffrey Doumayou est aligné au centre aux côtés de... Levani Botia. Le Fidjien n'était plus dans le groupe depuis cinq matchs.

Gagner face à Toulouse, peu importe le score, permettrait peut-être aux Rochelais de mieux pouvoir se préparer pour la réception de Bristol, Dimanche prochain, en 1/4 de finale de la Challenge Cup. Avec un mois de Mars à zéro point pour le moment, on est plutôt preneurs !