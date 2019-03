Rugby Top 14 : le Stade Rochelais avec trois internationaux français titulaires face au Racing 92

La Rochelle, France

Après une défaite à domicile face au Stade Français le week end dernier, la première de la saison en Top 14 sur sa pelouse, le Stade Rochelais va tenter de reprendre des couleurs ce samedi après midi à 14 heures 45 sur la pelouse du Racing 92. Les franciliens qui restent sur trois défaites consécutives en championnat se doivent de retrouver le chemin du succès pour espérer être dans les clous pour jouer les phases finales.

De son côté La Rochelle veut montrer surtout un autre visage après ce revers 14 à 27 face aux parisiens. "On a manqué d'envie" pour le troisième ligne Victor Vito, les joueurs sont vexés de leur prestation, et veulent se racheter au Racing. Pas simple, mais dans ce long combat pour gagner sa place au sein du Top 6, les jaunes et noirs peuvent compter sur le retour de Uini Atonio en pilier droit, de Pierre bourgarit au talon, et de Geoffrey Doumayrou au centre des 3/4. Dany Priso est lui sur le banc des remplaçants.

Un renfort de poids qui ne sera pas de trop face à une équipe francilienne qui aligne également du lourd en première ligne, Tameifuna, Ben Arrous, ou encore Dimitri Szarzewski, sans parler du virevoltant Teddy Thomas en trois-quart aile. Racing 92 / Stade Rochelais à vivre en intégralité sur francebleu.fr dès 14 heures 30 pour l'avant match.

La Rochelle a déjà gagné au Racing le 11 Mars 2017, 38 à 15.

