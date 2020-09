Rugby Top 14 : le Stade Rochelais l'emporte 29 à 15 face à Toulon

Match de reprise à Marcel Deflandre ce samedi face à Toulon. Près de 8000 spectateurs ont retrouvé le stade pour un match de Top 14. Un événement, cela n'était pas arrivé depuis plus de six mois.

19 à 06 pour La Rochelle à la mi-temps

Pour cette première rencontre de championnat, les Rochelais ont essentiellement construits leur succès sur une bonne entame de match. 19 à 06 à la mi-temps avec des points marqués par un seul joueur, l'ouvreur West, auteur d'un essai à la 17ème minute.

La lumière surgit à la 69ème minute

Toulon avec deux cartons jaunes en fin de première mi-temps pour le pilier Emerick Setiano ( 32ème ) et le centre Ducan Paia'aua ( 35ème ), ne prendra finalement que 3 points en infériorité numérique. Dans une rencontre ou Baptiste Serin le buteur varois maintient à flot son équipe avec des pénalités, la lumière surgit à la 69ème minute avec une passe de génie de Kerr-Barlow pour Arthur Retière sur l'aile. Le jeune ailier maritime marque à un moment où a Rochelle ne menait plus que de sept points. 22 à 15. Essai transformé. 29 à 15. Le score ne bougera plus.

La Rochelle décroche une première victoire dans un match où l'intensité physique n'a pas été vraiment au rendez-vous. Cela ne sera peut-être pas le cas samedi prochain à Toulouse, pour la deuxième journée.