Rugby - Top 14 : le Stade Rochelais n'a pas oublié l'UBB

Impressionnant leader du championnat, La Rochelle reçoit ce samedi (14h45) la dernière équipe française à l'avoir battue. Avec l'envie de poursuivre sa belle aventure et donc, de présenter un autre visage qu'au match aller.

26-0. Le score est brutal, sans appel et aurait même pu être plus lourd. Ce jour de novembre, le stade Rochelais débarque en Gironde auréolé de sa position de dauphin de Clermont. Il en repart la tête basse, dominé dans les rucks, étouffé et battu par l'agressivité et la maîtrise d'une Union qui en profite pour lui subtiliser la place au classement.

Près de cinq mois plus tard, les dynamiques se sont inversées. L'Union a traversé l'hiver sans ressort ni inspiration, quand le Stade Rochelais, en dehors d'un revers sans conséquences à Gloucester début décembre, n'a plus connu la défaite. Ce qui accrédite la thèse de l'accident pour une équipe qui, selon son manageur, n'était pas prête au combat.

Le Stade Rochelais d'Arthur Retière qui grimace, une image devenue rare. © Radio France - Justine Hamon

Patrice Collazo : "Quand on ne se prépare pas, on se fait ressemeler" Partager le son sur : Copier

A l'heure des retrouvailles, les Maritimes restent sur une série de treize victoires de rang, sont déjà qualifiés et ont quasiment l'occasion de composter ce weekend leur ticket pour les demi-finales à Marseille. Ils ont sans doute aussi l'envie de prendre leur revanche sur une équipe girondine qui avait su les priver de ballons. Sans que ce soit une obsession pour autant, explique son demi de mêlée.

Alexis Balès : "Dire qu'on n'y a pas pensé cette semaine ce serait vous mentir" Partager le son sur : Copier

Le match aller donnera-t-il des idées et des ailes à l'UBB ? A voir. L'Union se présente en tous cas au stade Marcel Deflandre avec un groupe compétitif. Elle sait que tout point pris là-bas lui permettrait de continuer à croire aux phases finales. Reste à savoir si elle a aujourd'hui les moyens et la force collective nécessaires pour aller briser la série rochelaise.