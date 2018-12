Rugby Top 14: Le Stade Rochelais passe les 40es rugissants !

La Rochelle, France

Il est loin le temps où l'on parlait encore de la tribune des dockers, l'ancienne Port-Neuf. "En 1949, on y allait avec les copains, y'avait une tribune en tôle ondulée, c'était le temps des derbys face à Cognac ou Angoulême, c'était chaud !" A 90 ans, Michel Morin est peut-être le plus ancien supporter en jaune et noir. Premiers matchs en 1949, puis un des premiers abonnés quand le club le permet dans les années 60.

70 ans après, et avec plus de 1.000 matchs maritimes au compteur, Michel Morin reste surpris de la progression du Stade Rochelais, et par cette affluence très régulière. "C'est pas pareil aujourd'hui, avant c'était les copains du quartier, là les supporters viennent de loin, de Vendée, des Deux-Sèvres et même de Nantes !"

Michel Morin, 90 ans, un des premiers abonnés au Stade Rochelais © Radio France - Gérald Paris

Des Rochelais en réussite

Savoir séduire des supporters des départements limitrophes, c'est assurément une des clefs de la réussite du club maritime depuis sa remontée en Top 14 il y a un peu plus de quatre ans. Un public, et des résultats ... Même secoués, et balbutiants en début de saison face à Grenoble ou encore l'USAP, les Rochelais ont aujourd'hui réussi à prendre leur marque dans cette nouvelle saison.

Invaincus à domicile, avec en plus deux succès à l'extérieur à Toulon et face au Stade Français, les Maritimes sont cette fois entrés de plain-pied dans cette nouvelle saison. Il y a eu un gros test face à Clermont, réussi, reste maintenant à passer celui du Racing. Un club vainqueur déjà à trois reprises à l'extérieur en Top 14. Un match qui, une fois de plus, se jouera sous la pluie, comme au Stade Français ou à Toulon, mais visiblement cela ne semble pas perturber un groupe maritime qui sait adapter son jeu à la météo.

Un Stade Rochelais qui pourrait aligner un 8e succès en championnat sur 11 matchs depuis le début de la saison. Un rythme qui pourrait bien les conduire à une nouvelle phase finale.