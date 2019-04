Rugby Top 14 : le Stade Rochelais peut-il stopper sa mauvaise série à Castres ?

C'est la 21è journée du Top 14. Avant les phases finales, il ne reste que six rencontres à jouer. Ce samedi soir à 20h45, les maritimes seront à Castres. Objectif, stopper une série de quatre défaites en cours en championnat. Castres / La Rochelle, à vivre en intégralité sur francebleu.fr dès 20h30

La Rochelle, France

Le mois de mars s'est terminé par une belle éclaircie pour les joueurs du Stade Rochelais. En battant Bristol en 1/4 de finale de la Challenge Cup 39 à 15, les maritimes ont retrouvé le sourire, et un peu de confiance pour reprendre à présent la route du Top 14. Une route ... très cabossée avec au mois de mars, pas moins de quatre défaites en quatre rencontres. Le Stade Français, à domicile, revers au Racing puis à Agen, puis de nouveau à la maison face à Toulouse.

"Il faut marquer l'histoire du club" - Victor Vito, 3è ligne au Stade Rochelais"

Pour Victor Vito, le 3ème ligne néo zélandais qui a pris la parole à la fin du match face à Bristol, il faut maintenant oublier les rencontres passées, et se concentrer sur celles qui viennent. "Il faut marquer l'histoire du club". En recevant Sale en demie de la Challenge Cup le 20 avril, le club peut effectivement s'inviter pour la première fois de son histoire en finale d'une compétition européenne. Et si en championnat, le Stade Rochelais parvenait à "rentrer" dans les six pour la phase finale, ce ne serait finalement que sa deuxième participation après 2017.

La Rochelle l'a déjà emporté à Castres ...

Le problème, c'est qu'en face Castres n'est pas sur une mauvaise dynamique. Défaits aux Stade Français lors de la dernière journée, les castrais restaient surtout sur six victoires de suite juste avant. La Rochelle l'a déjà emporté à Castres, mais les hommes de Christophe Urios n'ont pas l'habitude de céder si facilement sur leur pelouse. Pour ce déplacement, La Rochelle fait tourner à certains postes, comme au n°9 avec le jeune Thomas Berjon. L'espoir était remplaçant face à Bristol, il sera cette fois associé à Ihaïa West en 10. Et puis Jules Favre, un autre espoir se glisse lui en 3/4 centre. Vincent Pelo, lui est titulaire au poste de pilier gauche.

Faifili Levave et Mathieu Tanguy seront alignés en deuxième ligne demain soir ! Découvrez la compo pour le déplacement à @CastresRugby ! #COSR#Top14#FievreSRhttps://t.co/OTxrhhE0Lupic.twitter.com/ZkfY9ZeBt2 — Stade Rochelais (@staderochelais) April 5, 2019