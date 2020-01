Rugby Top 14 : le Stade Rochelais reste invaincu à domicile

La Rochelle, France

Faut-il voir le verre à moitié plein, ou à moitié vide ? Tout est histoire de perception. En étant optimiste, et en voyant le bon côté des choses, on peut dire sans se tromper, que la valse d'essais Rochelais en moins de 30 minutes, était étourdissante. Triplé d'Arthur Retière, et essai de Pierre Bourgarit poussé par son pack. Entre la fin de la première période et le début de la deuxième, c'est sûr, le "jeu à la rochelaise" était bien là. Ressuscité de la saison 2016-2017, et même bonifié par la patte du duo Gibbes, O'Gara. Ce collectif là, dans ces moments de grâce, est franchement irrésistible, et nous dessine les contours de lendemain très lumineux.

Il y a pourtant de belles failles, pas rassurantes

Mais si l'on se penche un peu sur la prestation livrée face aux héraultais, il y a pourtant de belles failles, pas rassurantes. Un" trou d'air" dans la dernière demi-heure, qui dans un premier temps a permis aux montpelliérains de revenir dans les crampons de la Rochelle, jusqu'à même l'inquiéter sur sa pelouse. Défense plus aussi performante, manque de lucidité sur un placage dangereux de Geoffrey Doumayrou. Steyn retombe sur la tête, et le centre prends un carton rouge à la 75ème minute.

Un bilan contrasté. On oscille entre " cela va se mettre en place, le Stade Rochelais est sur le bon chemin" et " finalement, comme un beau château de carte, un coup de vent, et tout peu s'envoler à tout moment."

Le titre ou au moins une finale pour le Stade Rochelais

Friable le Stade Rochelais ? Ce mot ferait certainement rire les observateurs de cette 14ème journée, qui l'attribuerait plutôt à Castres, ridiculisé sur sa pelouse 27 à 0 par le Racing, ou Pau qui menait pourtant confortablement à Brive avant de s'effondrer complètement. Non, le sens du mot est plutôt à placer en adéquation avec les objectifs Rochelais cette saison. Le titre ou au moins une finale.

Les coaches et les joueurs ne se cachent plus, mais savent aussi que la course au titre rime aussi avec la course à l'exigence. Et à cette course là, les maritimes ont encore du travail.