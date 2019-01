Rugby Top 14 : le Stade Rochelais reste invaincu à domicile en championnat

La Rochelle, France

Neuvième du Top 14 à 10 points de La Rochelle, Montpellier se devait de se relancer en Charente-Maritime pour pouvoir légitimement postuler au top 6. D'entrée de match, les héraultais marque un essai avec Imelman à la 11ème minute. 5 à 0. En réaction les maritimes inscrivent deux essais coup sur coup, dont un d'Alexis Balès ... profitent de deux cartons jaunes sortis sur des avants héraultais ... mais curieusement ne terminent pas devant à la pause ... laissant un peu trop d'espace à Serfontein après la sirène. 15 à 12 à la mi-temps ...

... et même 22 à 12 en tout début de deuxième période avec un essai de Jacques du Plessis. 10 point de retard ... La Rochelle cravache pour revenir au score et force la décision sur une mêlée à 5 mètres de l'embut montpelliérain à 5 minutes de la fin. 27 - 25. La balance penche enfin du côté jaune et noir.

le Stade Rochelais reste invaincu sur sa pelouse en Top 14

Une nouvelle victoire à domicile en championnat, le Stade Rochelais reste invaincu sur sa pelouse en Top 14 et conserve la 3ème place au classement. Les joueurs vont maintenant partir 10 jours en vacances. A leur retour il faudra préparer le déplacement à Grenoble. Une rencontre prévue le dimanche 17 Février.