Toulouse, France

Toulouse se déplace à Lyon samedi après-midi (17h15, sur France Bleu Occitanie) pour la première journée de championnat de l'exercice 2018-2019.. Sur le banc, Ugo Mola sera désormais épaulé par Régis Sonnes qui vient garnir le staff déjà composé de William Servat. Jean Bouilhou et Clément Poitrenaud, en charge des Espoirs, seront également impliqués avec l'équipe première.

Sonnes : "Excité par le challenge"

A deux jours du match, Régis Sonnes est ravi de prendre part à cette aventure : "Je suis très très heureux. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotion. Ce club m'a marqué mais je ne pensais pas autant. J'avais toujours un petit œil ici mais en revenant je m'aperçois que cette flamme s'est rallumée. Cette flamme stadiste est repartie. Je suis assez excité par le challenge."

Quel sera son rôle ? Régis Sonnes arrive pour être l'égal d'Ugo Mola. "Je rentre dans un staff qui a ses marques. Moi j'aime bien travailler en équipe. On est en train de se construire. Je trouve que c'est très sain. Il y a un gros enthousiasme, on parle beaucoup rugby et c'est l'essentiel, la base. Je serai chargé un peu plus des avants et j'ai pris la responsabilité de la défense collective."

"Il y a une bonne connexion entre Ugo et moi"

L'ancien joueur du Stade évoque sa relation avec Ugo Mola, en place depuis trois ans : "Pour lui, ça change forcément quelque chose. A deux, je trouve qu'on travaille mieux que tout seul en termes de réflexion, de décision. Il y a une bonne connexion entre nous. D'après ses dires, ça le soulage aussi. Mon arrivée c'est plus un apport qu'un changement."

Régis Sonnes a joué quatre ans sous les couleurs du Stade Toulousain entre 1993 et 1997.

La 1ere journée de Top 14