Rugby – Top 14 : le Stade Toulousain part en reconquête

Le Stade Toulousain, privé de phases finales la saison dernière pour la première fois depuis plus de quarante ans, a opéré de nombreux changements sur et en dehors du terrain pour essayer de tourner la page et repartir sur de nouvelles bases.

Premier non-relégable, douzième, antépénultième… L’écrire d’une manière ou d’une autre n’adoucit pas le constat d’échec qui résume la dernière saison stadiste. Un électrochoc, pour voir le bon côté des choses, qui a entraîné une série de changements plus ou moins anticipés au sein du club, qui a bon espoir de remonter rapidement la pente.

Construire sur de nouvelles bases

Depuis le 1er juillet, Didier Lacroix est officiellement le président du Stade Toulousain. Et depuis sa prise de fonction, l’ancien troisième ligne s’active pour remettre en ordre de marche l’institution. Première volonté, raccourcir la courroie de transmission avec le staff. Ainsi, plus de directeur sportif – poste qu’occupait Fabien Pelous – Lacroix et l’entraîneur principal Ugo Mola sont désormais en liaison directe. Dans le staff aussi on s’est réorganisé : Mola récupère les prérogatives d’entraîneur des 3/4 au détriment de Jean-Baptiste Elissalde évincé. William Servat reste lui en charge du jeu d’avants, Pierre-Henry Broncan de la défense.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain : "C'est difficile de donner un objectif sans passer pour quelqu'un de peu ambitieux ou au contraire de trop prétentieux" Copier

Autre volonté de l’équipe dirigeante, s’entourer d’anciennes figures du cru. Jean Bouilhou transmettra sa science de la touche au groupe pro alors que Clément Poitrenaud interviendra sur la technique individuelle. Émile Ntamack est lui rentré de Bordeaux-Bègles pour s’occuper de la formation et aura à ses côtés pour l’épauler Fabien Pelous. Dans la même veine Jérôme Cazalbou a été nommé vice-président du centre de formation, et Thomas Castaignède fait désormais partie du directoire du club.

Ugo Mola, qui a récupéré la main sur le jeu des 3/4, ne compte pas renoncer à ses principes de jeu. © Maxppp - Maxppp

Retrouver le jeu toulousain

"Je pense que la page est tournée, on n'a pas ou très peu parlé de la saison dernière, souligne Thomas Ramos qui a vécu l'épisode de loin. Ça ne sert à rien de s'abattre, les mecs sont passés à autre chose et en reparler ferait revenir les doutes". Ne pas remuer le couteau dans la plaie, et suivre la volonté du staff de ne pas renoncer au jeu prôné. "On a besoin de se projeter de manière efficace vers l'avant" affirme Ugo Mola, une ambition qui a parfois coûté cher au Stade Toulousain mais qu'il défend, en témoignent les huit essais inscrits en deux matchs de préparation, face à Colomiers et au Racing 92.

Ugo Mola, entraîneur principal du Stade Toulousain : "Jouer est essentiel pour notre santé mentale" Copier

Et pour parvenir à cet objectif de jeu, le Stade a opéré un recrutement alléchant : Charlie Faumuina, pilier all black à la dextérité impressionnante pour son gabarit (1m85 et 125 kilos), Cheslin Kolbe, ailier sud-africain à la pointe de vitesse et aux appuis ravageurs, ou encore Antoine Dupont, demi de mêlée néo-international révélé à Castres la saison passée. "Cette envie de jouer, de ne pas être restrictif, de se mettre en danger, ça me plait, ça fait partie de ce qui m'a décidé à venir" note le jeune joueur. L’ouvreur australien Zack Holmes doit aussi aider le Stade à parvenir à ses fins, tout comme l’arrière Thomas Ramos, de retour au bercail après un an en prêt à Colomiers, où il a terminé meilleur réalisateur de ProD2. Le staff compte déjà sur lui et cela tombe bien, il ne compte pas laisser passer sa chance : "bien sûr je suis content ! À moi de continuer à faire des bons matchs pour occuper ce poste. Après je sais aussi qu'une saison c'est long, et qu'il faut savoir jouer et aussi couper pour tenir le rythme".

"Une nouvelle dynamique se crée, ça fait du bien d'en faire partie" estime Louis-Benoît Madaule, le 3e ligne en provenance de l'UBB qui fait aussi partie des nouveaux visages stadistes. Une troisième ligne où évoluera désormais plus régulièrement le fidjien Semi Kunatani, capable du meilleur comme du pire la saison dernière, mais dont les qualités collent plus à ce poste qu’à celui d’ailier.

Charlie Faumuina, Antoine Dupont, Lucas Pointud et Cheslin Kolbe font partie des nouvelles recrues du Stade Toulousain. © Maxppp - Montage Maxppp

Le point noir : déjà des absents

La principale ombre au tableau des Rouge et Noir au moment d’attaquer cette saison de Top 14, un effectif déjà plombé par des blessures. Celle du pilier Lucas Pointud, arrivé de Brive et toujours convalescent d’une épaule opérée en décembre dernier. Son coéquipier de première ligne Cyril Baille est lui toujours à l’arrêt à cause d’une rupture du tendon rotulien du genou gauche, c’est le sud-africain Daniel Mienie qui a été choisi comme joker médical. Le jeune Arthur Bonneval a lui vu sa préparation stoppée nette par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui va l’éloigner des terrains neuf mois. Wandile Mjekuvu (notamment passé par l’USAP) a donc été recruté comme joker médical. Le 2e ligne Richie Gray s’est lui fait opérer du dos et va manquer les deux premiers mois de compétition. "Nous allons devoir être créatifs" résume Ugo Mola un peu dépité.

Pire, le Stade Toulousain se retrouve très amoindri au poste de talonneur. En effet Julien Marchand et Peato Mauvaka se sont assez gravement blessés (respectivement à la main et aux ischio-jambiers) lors du dernier match amical face au Racing. David Roumieu (35 ans) est donc sortie de sa retraite pour une pige de quelques mois et sera l’unique doublure de Leonardo Ghiraldini d'ici là.

Et pour ne rien arranger, Toulouse paye une fois de plus un lourd tribut au XV de France. Sept joueurs sont inscrits sur la liste "Élite" de la FFR : Cyril Baille, Jean-Marc Doussain, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Yoann Huget, Yoann Maestri et Romain Ntamack. Ils ont bénéficié d'une coupure de 10 semaines à l'intersaison et ne pourront pas jouer la première journée de Top 14. Sans oublier qu'ils sont susceptibles de faire défaut aux Rouge et Noir au moment des doublons internationaux. Plages de préparation comprise, ils pourraient rater jusqu'à dix journées de championnat.