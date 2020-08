Rugby Top 14 : le staff clermontois à l'isolement en attendant de nouveaux tests après un premier cas positif

"Il faut faire attention, le Covid on peut l'attraper en allant chercher son pain". Etienne Fourcade, le nouveau talonneur clermontois avait raison, l'ASM vient de déplorer son premier cas positif. Un membre du club, qui n'a pas fréquenté le centre entrainement ces dernières semaines, hormis une réunion avec une partie du staff lundi dernier, a été dépisté positif dimanche.

Je ne suis pas inquiet, ça permet de s'appuyer sur les leaders et de s'adapter... Franck Azéma, Directeur sportif de l'ASM

"On a effectivement une personne positive, et une partie du staff a été en contact c'est pour ça qu'on prend un maximum de précautions" précise Franck Azéma le directeur sportif, placé à l'isolement comme une grande partie du staff.

En attendant les résultats de nouveaux tests effectués ce mercredi, une grande partie du staff est donc confinée. Le cas positif n'a pas été en contact avec les autres joueurs précise le club, tous testés négatifs avant d'aller à Tulle samedi affronter l'UBB en match de préparation. "Rien de très alarmant pour le moment, ce qui compte ce sont les protocoles mis en place par la ligue pour pouvoir jouer, sinon tout le monde sera exposé" poursuit Franck Azéma. A ce jour, la Ligue Nationale de Rugby n'a toujours pas statué sur les mesures à prendre si un club n'est pas en capacité de jouer en raison de la crise sanitaire.

Mais à moins de deux semaines maintenant de la reprise du Top 14, l'inquiétude est malgré tout grandissante chez les supporters, comme le confirme Thierry Fraisse, le président de l'Interclub. "Personne n'est à l'abri, nous non plus malheureusement, comme au Stade Français, on a tous peur que le Top 14 ne reprenne pas, ou alors s'arrête très vite". L'inquiétude est également importante concernant la jauge de spectateurs au stade Marcel-Michelin. Le nouveau préfet devra statuer rapidement. "Si on reste sur 5.000 spectateurs, alors qu'on a plus de 10.000 abonnés, ce sera très compliqué" ajoute Thierry Fraisse, "si on prend dans l'ordre, 5.000 vont voir Toulouse et les autres iront voir Agen, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je pense aussi aux joueurs qui se sont préparés, c'est difficile à vivre pour tout le monde". La réalité, c'est que le nouveau Préfet doit rencontrer le président de l'ASM ce mardi au stade Marcel-Michelin pour évaluer la situation, et qu'il est disposé "à accéder aux demandes pour accorder une dérogation". Dans le même temps, le club de Lyon a annoncé ce lundi qu'un joueur avait été testé positif et que l'entrainement avait été annulé. Sans toutefois remettre en cause le match prévu samedi au Michelin.