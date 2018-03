Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Même les plus irréductibles supporters de l'ASM n'y croyaient plus. Après la défaite contre Oyonnax le week-end dernier, ils savent que le champion de France va désormais devoir lutter pour le maintien. "C'est fou, on n'y croit pas" résume bien ce fidèle du stade Marcel-Michelin. Pourtant, les chiffres sont implacables. Les Clermontois viennent de perdre pour la sixième fois d'affilée. "C'est sur que depuis une dizaine d'année, le club n'avait pas connu ça" reconnaît Franck Azéma. L'entraineur de l'ASM n'a pas oublié non plus la claque reçue lors du match aller, "ils nous avaient secoué dans tous les sens, on passe par tous les états d'esprit, la colère, la frustration, on verra sur qui on peut compter , et comment on va s'en sortir".

On est dans une situation d'urgence... Franck Azéma

L'urgence, c'est la venue des Rochelais. Les maritimes semblaient confirmer leur montée en puissance depuis deux saison. Mais ils découvrent aussi la difficulté de jouer sur les deux tableaux. Alors qu'ils iront jouer leur quart finale européen à Llanelli au Pays de Galles dans un mois, les Rochelais viennent de perdre contre Toulon au stade Marcel-Deflandre, ce qui n'est pas la meilleure chose qui pouvait arriver pour l'ASM...

« C'est une nouvelle semaine, une nouvelle rencontre et une autre compétition,nous devons reprendre confiance et jouer ensemble »

Malgré les nombreux blessés, l'ASM va toutefois pouvoir aligner le seconde ligne sud-africain Flip Van Der Merwe, et pourra également compter sur l'écossais Greg Laidlaw, ou Rémi Grosso, auteur d'un retour remarqué en équipe de France contre l'Italie.

"Je suis très heureux de retrouver les copains, même si je ne suis parti qu'une dizaine de jours, je ne vais pas dire que c'est la fête, on sait que la situation est grave et qu'on est dans l'urgence" analyse l'ailier clermontois, "on pense évidemment au maintien, car on sait que ça peut aller très vite".

Le quart de finale de coupe d'Europe dans un mois...

Si la priorité reste le Top 14, et ce match contre La Rochelle, les Clermontois n'en oublient pas autant le quart de finale de la Champions Cup le 1er avril contre le Racing. "Ce serait mentir de dire qu'on y pense pas, ça reste un objectif du club" rappelle Rémi Grosso, "mais pour moi, le Top 14 est primordial ce week-end".

