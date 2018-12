Rugby Top 14 : Les Clermontois veulent finir l'année en champion d'automne à Perpignan

Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Guilhem Guirado en pleurs. Les supporters catalans dévastés. Ce 3 mai 2014, l'USAP quittait l'élite du rugby français après une dernière défaite (25-22) au Michelin. Ce samedi, les Clermontois vont retourner à Aimé-Giral et sa tribune Bernard Goutta. Un match forcément particulier pour l'ancien troisième ligne emblématique de Perpignan désormais en charge des avants de l'ASM, mais aussi pour Franck Azéma et Patrick Arlettaz, entraineurs et adversaires aujourd'hui, mais partenaires et amis du temps de la grandeur des sang et or. Mais le présent est plus compliqué pour l'USAP. Derniers du classement après douze défaites en autant de matchs, les Catalans rêvent pourtant d'un exploit contre l'ASM.

#Presse Avant le déplacement à @usap_officiel Franck Azéma analyse le jeu perpignanais 🧐 pic.twitter.com/D1kcio4DlK — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 27, 2018

Pour l'ASM, ce dernier match de l'année doit entériner le titre honorifique de champion d'automne. "C'est important car d'autres équipes ont déjà gagner là-bas, on doit bien se préparer, car c'est toujours serré là-bas, on doit être prêt à relever le défi à Perpignan" prévient Franck Azéma.

Je suis très heureux de retrouver Franck et Bernard, un peu moins leurs joueurs... Patrick Arlettaz, entraineur de l'USAP

Leaders depuis la première journée, les Clermontois sont sous la menace des Toulousains, qui reçoivent les Toulonnais, et briguent également la première place à l'issue des matchs aller. Cette rencontre sera également l'occasion de rendre hommage à Barend Britz, ancien joueur sud-africain de l'USAP, décédé après une agression dans son bar. Ce samedi soir, un éphémère "Bar and Brizt" sera ouvert au stade Aimé-Giral. Ses anciens partenaires seront également présents sur la pelouse. "C'est terrible" pour Bernard Goutta, qui avait débuté sa carrière à Perpignan avec lui.

Hommage à Barend Britz

