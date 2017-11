Rugby Top 14 : des espoirs clermontois à Montpellier

Avant le choc à Montpellier, et les retrouvailles avec Vern Cotter, ce dimanche lors du match de clôture de la neuvième journée du Top 14, Franck Azéma a exprimé sa colère. L’entraîneur de l'ASM est particulièrement agacé par la suspension de Peceli Yato. Et compose avec de nombreuses absences...

Ce devait être un choc entre le champion de France et l'un des plus ambitieux candidat à sa succession. Mais l'affiche est forcément écornée par en cette période de doublon. Les absents ne se comptent plus sur les doigts des deux mains de chaque côté. "On fait confiance à nos jeunes" positive Aurélien Rougerie, "Montpellier a également des difficultés pour composer une équipe, je propose d'ailleurs à Vern de déclarer forfait tout de suite" s'amuse le trois quart centre clermontois.

Pato FERNANDEZ devrait finalement tenir sa place au côté de Charly TRUSSARDI. Isaia TOEAVA sera à l'arrière poussant Nick ABENDANON à l'aile pic.twitter.com/LDbK2vcDCr — FabASM63 (@fabienf3006) November 4, 2017

Déjà privés des internationnaux, les Clermontois doivent également composer avec les forfaits de Wesley Fofana et Alivereti Raka, préservés par précaution, "On a de la casse, ce qui est gênant c'est qu'on cumule avec l'absence des internationaux, mais on sera bien 23 sur la feuille de match, et j'espère qu'on aura du caractère" confie Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM.

Raka et Fofana s'ajoutent à la liste des absents

Si les Clermontois sont diminués, les Montpellièrains le sont aussi. Mais pour ses retrouvailles avec l'ASM, on peut imaginer que Vern Cotter soit particulièrement motivé. "il m'a beaucoup apporté, il m'a fait confiance" explique Azéma qui fut son adjoint à Clermont, après le titre remporté en 2010.

Ça fait bizarre de retrouver l'équipe de Clermont, j'ai reçu des textos pour dire qu'ils allaient venir nous mettre 40 points..." Vern Cotter, entraineur de Montpellier

Leader du Top 14, et candidat au titre en fin de saison, Montpellier vient pourtant de perde à deux reprises en Champions Cup, au Leinster, et à domicile contre Exeter.

Vern Cotter retrouve l'ASM © Maxppp - Max Berullier

"On respecte cette équipe de Clermont, on était très content de les voir champion de France la saison dernière, je sais ce que ça vaut pour le peuple auvergnat, mais nous on doit suivre notre progression, c'est ça le plus important" martèle Vern Cotter.

Le match Montpellier-ASM est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne à partir de 16h30.