Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"C'est juste du bon sens pour moi" explique Franck Azéma, qui ne s'est même pas posé la question dit-il, "c'est pour le protéger par rapport au contexte, il a 18 ans, il a envie de jouer, mais surtout qu'on parle de lui pour ses performances comme face à Agen". Samuel Ezeala ne refoulera pas, encore, la pelouse synthétique de ses débuts. Fin du débat.

C'est du bon sens, je pense que pour lui, c'est rassurant de ne pas être dans le groupe cette semaine... Franck Azéma, entraineur de l'ASM à propos de Samuel Ezeala

Ezeala protégé, Raka blessé, la ligne de trois quart est recomposée. "J'ai entendu à l'inter-saison qu'on n'avait pas beaucoup recruté, mais l'important, c'est d'avoir nos joueurs sur le pré, et quand tout le monde est là, çà crée de l'émulation". Et des choix à faire...

Le KO du jeune Samuel Ezeala avait frappé les esprits la saison dernière © Maxppp - Le Parisien

Pour le Racing, l'entrée en matière était musclée. Mais après une victoire bonifiée à Mayol (9-25), la saison est bien lancée. "Il faut oublier Toulon, et très vite basculer sur Clermont" prévient Laurent Travers, l'un des entraîneurs du Racing, qui connaît bien la maison jaune et bleu. "C'était une saison blanche pour eux, mais quand on voit la qualité des joueurs, et du staff, il n'y a pas de quoi être inquiet".

Il faut oublier Toulon, et très vite basculer sur Clermont... Laurent Travers, co-entraîneur du Racing

"Ça va être un sacré test" enchérit Benjamin Kayser, "on nous rabâche la saison dernière, notamment le match au Racing, il faut de l'appétit physique et psychologique, mais cette année, on a tout eu, il n'y aura aucune excuse...".

Le match Racing-ASM est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 16h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne.