Rugby - Top 14 : Chaude reprise pour les joueurs de l'UBB

Après six semaines de vacances, les rugbymen de l'Union Bordeaux-Bègles ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi. Privés des internationaux, des recrues et des blessés, c'est un groupe réduit qui a transpiré autour du lac de Bègles.

A peine 10 heures du matin, et déjà 29°C à l'ombre. Largement de quoi s'imaginer piquer une tête dans les eaux du lac de Bègles, comme avaient décidé de le faire des vacanciers plus raisonnables. Mais, pour les 18 joueurs de l'UBB présents, le mot d'ordre était travail. Par petits groupes de quatre ou cinq, ils ont enchaîné les tours d'un kilomètre autour du lac, sous les ordres du préparateur physique Ludovic Loustau. Et entre deux tous, pas de place pour une petite pause. Direction, le terrain de football voisin, pour y enchaîner les séries de 50 et 100 mètres. Objectif, faire un état des lieux de la forme de chacun.

Le jeune talonneur Maxime Lamothe et ses coéquipiers n'ont pas eu la tâche facile autour du lac de Bègles. © Radio France - Thomas Coignac

Car les programmes de préparation physique qu'avait donné le staff pendant l'été, ne semble pas toujours avoir été respectés. C'est l'avis de Ludovic Loustau, pour qui "certains sont à la rue, et vont devoir bosser plus que les autres". Et effectivement, sous le cagnard girondin, quelques joueurs ont semblé être en difficulté pour terminer la séance. Ils vont peut-être pouvoir se consoler en retouchant le ballon de rugby à partir de mardi. Les trois semaines à venir mêleront en effet préparation physique et entrainement plus classique.

Un stage à Cazaux fin juillet

Les joueurs présents observeront ensuite une semaine de repos du 9 au 16 juillet, avant d'être rejoints le 17 par les recrues de l'été (Diaby, Houtson, Shoenman...) et les joueurs disputant le Mondial U20 (Roumat, Cros, Dufour, Decron...). Les neufs joueurs disputant les tournées de l'équipe de France et des Barbarians retrouveront les terrains le 25 juillet, et rejoindront leurs coéquipiers pour un stage à Cazaux, dans le Sud-Gironde. L’objectif sera de monter en puissance, jusqu'au 26 août, date de la reprise du championnat, après une saison décevante, bouclée à la 11e place du Top 14.