Rugby Top 14: Levani Botia titulaire pour le déplacement à Pau

Après deux apparitions en Challenge Cup en tant que remplaçant, le 3/4 centre fidjien est de retour en championnat pour le déplacement à Pau. Plus de 8 mois d'absence des terrains du Top 14, après une rupture des ligaments croisés au genou. Pau/La Rochelle à vivre sur Francebleu.fr à 18h30.

La Rochelle, France

"Machine", on entend régulièrement son surnom dans les vestiaires rochelais, et il est à peine usurpé. Levani boum boum Botia, c'est sur le terrain un joueur assez unique. Sa densité physique et son envie ont déjà laissé sur les fesses bon nombre d'adversaire. Joueur compliqué à plaquer, difficile à stopper, récupérateur hors paire de ballons au sol sur des phases de ruck, Botia s'est vite fait une légende autour de son nom à Marcel Deflandre.

Lors du dernier match face à Bristol, le public avait scandé son nom pour réclamer son entrée en deuxième mi-temps. Plus qu'une coqueluche, plus qu'un porte bonheur, c'est lui qui avait porté l'équipe aussi en Pro D2 pour se frayer un chemin vers le Top 14, Levani est aujourd'hui un joueur emblématique du club, celui qui porte le maillot comme un étendard, et qui montre la voie aux autres.

On a besoin de lui dans un groupe, il tire tout le monde vers le haut." dit Jono Gibbes qui apprend à mieux connaître ce joueur qu'il avait pourtant croisé avec Clermont par le passé.

Un porte-bonheur

Mais le nouveau directeur sportif du club rochelais s'étonne encore. "A l'entraînement, il est soit à 100%, soit rien du tout. Dans un exercice où il fallait juste plaquer l’adversaire pour la forme, après un travail technique au sol, Levani est arrivé, et il a défoncé le joueur en face. Une machine oui vraiment" dit-il en rigolant.

Le facteur X est de retour en Top 14 pour affronter une Section Paloise pas au mieux à la 11ème place du Top 14. Associé à Doumayrou au centre, les deux hommes risquent de faire de belles étincelles. Doumayrou, l'international qui, à terme, veut valider sa place dans le 15 de France à moins d'un an du mondial, et Levani Botia qui lui voudrait la retrouver au sein de l'équipe fidjienne après une longue blessure.

Rien que pour ce retour là, ce déplacement à Pau a comme un petit goût de cadeau de noël avant l'heure ... Pour les supporters maritimes, pas pour les joueurs palois bien sûr.