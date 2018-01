On s'attendait à un choc en clôture de cette 15ème journée de Top 14, c'est confirmé pour les clermontois qui ne sont pas prêt d'oublier cette lourde défaite face au Racing 92. Match difficile pour l'ASM qui n'a pas inscrit le moindre essai et qui voit une nouvelle fois son infirmerie se remplir.

L'année commence comme elle s'est terminée pour l'ASM qui a connu un scénario catastrophe ce dimanche face à des racingmens qui s'en sont donné à cœur joie à la U Arena en inscrivant 8 essais. Les franciliens ont rapidement annoncé la couleur en inscrivant leurs premiers points dès la 2ème minute avec un essai de Nakarawa. Avec un effectif largement remanié, les hommes de Franck Azéma ont subi la première période en encaissant deux essais.

Au retour des vestiaires, l'ASM craque littéralement face à la pression du Racing qui enchaîne les essais.

L'infirmerie, elle, continue de se remplir avec la terrible blessure du jeune Ezeala qui a suscité l'inquiétude de tout le stade qui est resté plongé dans le silence pendant plusieurs minutes.

On a tous eu très peur pour Sam, je n'avais jamais vu ça sur un terrain, ça fait chier... Damien Chouly, capitaine de l'ASM

L'ailier clermontois qui a repris connaissance quelques minutes après avoir été évacué du terrain a pris la direction d'un hôpital parisien pour des examens complémentaires. Coup dur pour l'ASM à une semaine du retour de la coupe d'Europe.

Ezeala dirigé vers l'hopital Beaujon

Après avoir inscrit 8 essais, les racingmen mettent fin au calvaire des clermontois qui repartent une fois de plus bredouille avec cette plus grosse défaite de la saison. "On perd encore plusieurs joueurs, les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Sam", ajoute fataliste Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "c'est un gamin de 18 ans, le voir prendre un tel impact, c'est violent, on revient avec 60 points dans la musette et des blessés, mais on ne m'a pas envoyé à l'abattoir, mais je m'en veux de le voir sortir comme ça".

Les Clermontois vont maintenant devoir préparer le retour à la Champions Cup. Prochain match samedi 13 janvier, avec un déplacement à Northampton, coup d'envoi à 18h30.