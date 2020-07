Rugby Top 14 : Macron signe pour un quinquennat à l'ASM Clermont

On savait que le contrat d'Under Armour se terminait cette saison et que l'ASM était à la recherche d'un nouvel équipementier. Le nom de la marque italienne avait été cité, il est désormais confirmé. Macron et le club sont liés par un contrat de cinq ans.

La société italienne cherche à se développer en Europe. Elle équipe des clubs de foot (Nice et Lens en France) et vise notamment le marché du rugby. Plusieurs fédérations ont choisi Macron comme équipementier, c'est le cas de l'Ecosse, l'Italie, le Portugal et l'Allemagne. Des clubs portent également ses maillots, Pau, Lyon et Biarritz en France, Northampton, Newcastle, Glasgow, Edimbourg, les Llanelli Scarlets ou encore Cardiff pour les britanniques.

Le logo de l'ASM, un des clubs européens les plus prestigieux, est un plus pour la notoriété de Macron. Les maillots et tous les vêtements portés par les joueurs et le staff seront donc désormais fournis par les italiens. Le communiqué du club ne précise pas les conditions financières de l'accord, secret commercial oblige. Ni si toutes les équipes du club, jusqu'à l'école de rugby, auront ces nouvelles tenus, comme c'est le cas actuellement.

Un nouveau venu qui va inciter de nombreux supporters à renouveler leur "garde-robe". Après avoir adopté Under Armour, il va falloir se faire à ce nouvel équipementier. Avec une grande inconnue, que l'ASM n'a pas encore dévoilé: à quoi va ressembler le nouveau maillot de la saison 2020 - 2021?