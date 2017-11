Rugby Top 14 : Match nul et des regrets pour l'ASM à Oyonnax

D'un côté les clermontois voulaient débloquer le compteur à l'extérieur, de l'autre les oyomens voulaient offrir à leurs supporters le deuxième succès de la saison... Au final, match nul (32-32) dans cette rencontre où chaque équipe aura eu sa mi-temps. Mais de la frustration pour l'ASM...

Difficile pour les supporters clermontois d'imaginer un tel retournement de situation.Avec un essai de Fofana dès la 6ème minutes, l'ASM avait bien débuté le match. Avec une attaque efficace et une défense solide les hommes de Franck Azéma ont surclassé les Oyomens en inscrivant 4 essais dans ce premier acte (29-10 à la mi-temps).

"On aurait pu gagner le match avec le bonus offensif, et on faillit le perdre..." Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

Mais au retour des vestiaires les jaunes et bleus ont manqué de discipline ce qui a permis à Oyonnax de revenir progressivement au score grâce notamment à la brillante performance de Botica auteur des 6 pénalités. Alors que les clermontois avaient le bonus en poche à la 77ème minute, Muller parvient à aplatir face à une défense auvergnate figée. "On débute très bien le match" analyse l'entraineur clermontois Franck Azéma, "mais on a voulu gérer le score, et ce n'est pas ce qu'il faut faire contre Oyonnax, il y a une mi-temps pour eux, et une pour nous, le score est logique".

Oyonnax fini plus fort

Oyonnax aurait donc tout aussi pu remporter ce match sur la dernière action. La tentative de drop de Botica (contrée) aurait pu coûter bien plus cher aux Clermontois qui n'ont toujours pas gagner à l'extérieur. "On a trop subi en deuxième mi-temps, cette dernière séquence était interminable" reconnaît le troisième ligne Alexandre Lapandry, "on doit franchir un cap mentalement car on a un gros mois de décembre qui arrive".

Match nul 32-32 entre les deux équipes au coup de sifflet final de l’arbitre #USOASMpic.twitter.com/LFDvhbzwIj — ASM Rugby (@ASMOfficiel) November 25, 2017

Au classement, l'ASM reste à la 9ème place avant de recevoir Agen dimanche prochain au stade Marcel-Michelin à 12h30.