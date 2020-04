Rugby Top 14 : Mike Tadjer quitte l'ASM pour Montauban

"Je suis très heureux, ça me permet de rebondir". La voix est claire, et on perçoit le sourire derrière la voix de Mike Tadjer au téléphone. Arrivé en juillet dernier à l'ASM, le talonneur formé en région parisienne, notamment à Massy, vient de s'engager pour les deux prochaines saisons avec l'US Montauban. Il va donc retrouver la Pro D2, qu'il a avait déjà connu avec Agen et Grenoble avant de rejoindre Clermont.

J'ai quelques regrets, mais ce n'est pas le moment... Mike Tadjer, talonneur de l'ASM Clermont

Mike Tadjer, qui vient de fêter ses 31 ans le 10 mars, juste avant le début du confinement, n'aura donc porter qu'une petite saison le maillot de l'ASM. "J'ai quelques regrets, mais c'est comme ça, j'accepte les choix, même si je pense que je méritais un peu mieux" poursuit le talonneur, "mais je me suis prouvé que je pouvais jouer dans un grand club comme l'ASM" apprécie celui qui va bientôt être papa pour la deuxième fois.

"Quand tout ça sera fini, je vais aller voir Franck Azéma pour avoir une discussion avec lui". Car beaucoup se sont interrogés sur son faible temps de jeu cette saison avec Clermont (492 minutes). L'international portugais va donc poursuivre sa carrière dans la cuvette de Sapiac à Montauban. "Je suis content, des travaux vont être effectués au stade, il y a un bon projet". Mais le projet le plus urgent, c'est l'accouchement de madame, prévu courant mai. "J'espère qu'on sera sorti du confinement, sinon je devrais pouvoir être présent à la clinique le jour J d'après ce qu'on nous a dit, mais ensuite il faudra que je retourne m'occuper du premier". Un numéro 2 qui sera chéri dans la famille, comme le numéro que porte dans le dos Mike Tadjer sur les terrains.