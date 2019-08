Rugby Top 14 : Mission accomplie pour l'ASM qui s'impose à Bayonne (34-30)

Ce duel en ouverture de la 2ème journée de Top 14 a tenu toutes ses promesses. Une premier acte survolté pour le promu bayonnais qui a rapidement ouvert le score, les basques ont inscrit 3 essais dans les 40 premières minutes.L'ASM a su profiter de l'indiscpline adverse pour recoller au score (24-19 à la mi-temps).

« On savait que l’entame allait être compliquée. Nous avons ensuite manqué d’efficacité avant de nous monter plus réalistes en seconde période. C’est important de confirmer et de voir le caractère de ce groupe qui est en train d’écrire son histoire. » Franck Azéma