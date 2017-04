Rugby - Top 14 : mission commando ou mission impossible pour l'UBB à La Rochelle ?

Que peut espérer l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi (14h45) au stade Marcel Deflandre sur la pelouse de l'impressionnant leader du Top 14 ? Etat des lieux des forces en présence.

Au petit jeu des comparaisons, la balance penche fortement, et forcément, en faveur des Maritimes qui maîtrisent leur rugby et semblent en ce moment inarrêtables. Ce qui ne veut pas dire que l'Union Bordeaux-Bègles n'aura pas sa chance.

La dynamique

Difficile de faire mieux. La Rochelle reste, toutes compétitions confondues, sur treize victoires de rang. Neuf en championnat dont cinq à l'extérieur (Bayonne, Toulon, Toulouse, Racing 92, Pau) et quatre en Challenge Cup dont celle, autoritaire, remportée le weekend dernier en quart de finale à Edimbourg. Depuis une défaite à Gloucester début décembre, le train rochelais écrase tout le monde sur son passage. Premier club qualifié pour les phases finales du Top 14, l'ASR, en pleine confiance, a quasiment son ticket pour les demi-finales en poche. L'UBB, elle, se remet doucement d'un hiver douloureux qui a plombé ses objectifs. Elle n'a remporté que deux rencontres sur la phase retour (Grenoble, Toulouse) et a connu l'échec lors de ses cinq derniers déplacements.

Les individualités

La force rochelaise est d'abord collective. L'équipe possède la meilleure défense du championnat. La solidité de son pack, son agressivité sur la ligne d'avantage et sa puissance font qu'elle est particulièrement difficile à manoeuvrer. Mais elle peut aussi s'appuyer sur des talents comme l'ex-All Black Victor Vito, l'international Kevin Gourdon, l'ouvreur Brock James ou encore la bombe Levani Botia qui sera suspendu ce samedi. Côté girondin, le retour de Baptiste Serin, sorti du banc face à Toulouse, a redonné de la vitesse au jeu et amené du leadership. Jefferson Poirot, Marco Tauleigne et Jandre Marais montent en puissance au sein d'une équipe encore convalescente.

Le stade Marcel Deflandre

Depuis plus d'un an, trouver une place pour assister à un match du Stade Rochelais à domicile relève de la mission impossible. L'ASR va disputer ce samedi son 20ème match d'affilée à guichets fermés et l'enceinte a d'ors et déjà fait le plein pour la réception de Montpellier lors de la 25ème journée. La ferveur des supporters, déjà forte lors des deux dernières saisons, suit la courbe des résultats de l'équipe. En ce moment, niveau ambiance, on ne trouve pas mieux en Top 14. Niveau résultats, La Rochelle y est invaincue cette saison même si a concédé le nul face à Clermont, Toulon et au Racing 92.

La conquête avait été la clé du succès bordelais à l'aller. © Radio France - Justine Hamon

Le match aller

C'est à la fois un motif d'espoir et d'inquiétude pour l'UBB. L'Union est la dernière équipe française à avoir "maté" La Rochelle. C'était le 19 novembre à Chaban-Delmas et les Girondins avaient dominé les débats (26-0), s'appuyant sur une conquête impeccable et privant La Rochelle de ballons. "On a subi et on n'a pas existé dans de nombreux secteurs" avait déclaré Patrice Collazo à la fin de la rencontre. L'entraîneur devrait facilement trouver dans ce souvenir un levier supplémentaire de motivation.

Les enjeux

Mais La Rochelle en a d'autres. Avec 19 points d'avance sur le 3ème, Montpellier (qui compte un match en retard), elle a encore besoin d'une victoire pour être à 99% assurée d'être au rendez-vous des demi-finales. Ce qui lui ôterait un peu de pression pour le déplacement à Lyon qui précédera ses retrouvailles avec Gloucester en demi-finale de la Challenge Cup. Revenue mathématiquement dans la course à la qualification grâce à son succès sur Toulouse, l'UBB a sans doute le calendrier le plus difficile des candidats. En dehors de la réception de Toulon à la fin du mois, elle se déplacera à trois reprises (La Rochelle, Brive, Racing 92) avec l'obligation de s'imposer une voire deux fois pour accéder aux phases finales du Top 14 ou à la 7ème place, synonyme de billet pour les barrages qualificatifs à la Champions Cup.

Les compos

La Rochelle : Murimurivalu - Lacroix, Rattez, Aguillon, Retière - James (o), Bales (m) - Amosa, Vito, Gourdon - Tanguy, Eaton - Kaulashvili, Maurouard, Corbel.

Remplaçants : Gau, Pelo, Lagrange, Francoz, Januarie, Noble, Barry, Atonio.

UBB : Buttin - Dubié, Spence, Rey, Connor - Serin (o), Lesgourgues (m) - Chalmers, Tauleigne, Goujon - Cazeaux, Jones - Cobilas, Maynadier, Poirot.

Remplaçants : Avei, Taofifenua, Marais, Madaule, Braid, Hickey, Ducuing, Clerc.