Rugby - Top 14 : Montpellier démarre par un succès à domicile, face à Brive

Dans un stade quasiment plein pour la première fois depuis dix-huit mois, ce sont les héraultais qui se sont mis les premiers en évidence. Après moins de trois minutes de jeu, un ballon dérobé à cinquante mètres puis envoyé sur la gauche, pour un Louis Foursans qui trouve la touche au pied dans les dix derniers mètres.

Une touche bien opérée par le MHR : Gela Aprasidze s'échappe, servi par Jérémie Maurouard, et aplatit près des poteaux (3'). Transformation de Louis Foursans (7-0), qui réussit une pénalité dans la foulée.

Le CA Brive croit ensuite pouvoir revenir, avec un essai finalement annulé après consultation des images par l'arbitre. Ce n'est que partie remise, puisque les visiteurs répondent en revenant à cinq points une minute plus tard, avec cette fois un essai validé et signé Peniami Narisia (15'), entré dans l'en-but avec ses hommes suite à une touché, mais non transformé (10-5).

Les touches et les mauls sont décidément déterminants dans ce début match, puisque c'est encore suite à ça que les hommes de Philippe Saint André inscrivent leur deuxième essai (20'), par Jérémie Maurouard, emmené par son pack (15-5). La fanfare repart alors de plus belle, le public apprécie.

La demi heure approche, le MHR insiste. Une percussion de Gregory Fichten, Maisivesi Dakuwaqa se jette dans l'en but adverse mais n'aplatit pas correctement. Pénalité, tout de même. Et Louis Foursans ne tremble pas (18-5).

A cinq minutes de la pause, après un ballon gratté par Masivesi Dakuwaqa, Geoffrey Doumayrou inscrit le troisième essai de sa formation, sur un petit exploit individuel et avec beaucoup de malice : une feinte de corps du centre héraultais qui pivote et repart vers l'avant, pour finir dans l'en-but (25-5).

Et la démonstration s'est poursuivi, avant le retour aux vestiaires : un ballon envoyé loin devant dans le couloir droit, un sprint de Arthur Vincent qui prolonge sa coure du pied droit, avant de le saisir et d'offrir à Montpellier son quatrième essai, le troisième transformé (32-5).

Assommés après quarante minutes, les brivistes ont relevé la têté en début de deuxième acte, avec un deuxième essai pour le CAB signé Sevanaia Galala (32-12). Une éclaircie de courte durée dans le ciel des Coujous, puisque Jérémie Maurouard s'est rapidement offert un doublé, avant de céder sa place, et avant que Louis Foursans n'aggrave le score devant les perches (39-12).

A peine entré en jeu à l'ouverture, Thomas Darmon s'est à son tour illustré (66'), mais son essai a finalement été annulé pour une position de hors-jeu d'un de ses partenaires. Et c'est Brive qui, quelques instants après et alors que les montpelliérains multipliant les fautes, est allé marquer (39-17).

Moins de lucidité, moins de précision, moins de solidité et plus de déchet, le MHR s'est parfois mis à déjouer dans les vingt dernières minutes, sans toutefois apercevoir le poursuivant dans son rétroviseur. Montpellier signe ainsi un premier succès en Top 14, le premier de la saison dans son enceinte, sans toutefois s'emparer du bonus offensif (cinq essais à trois).