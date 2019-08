Rugby - Top 14 : Montpellier se présente sur la pointe des pieds

A l'heure de la reprise, c'est avec pas mal d'incertitudes et beaucoup d'absents que Montpellier fait sa rentrée. Le MHR se déplace à Castres, ce samedi (18h), en ouverture, et doit composer avec plusieurs blessés et de nombreux internationaux retenus pour la préparation de la Coupe du monde.