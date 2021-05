Rugby - Top 14 : Montpellier veut vite tourner la page, maintien espéré contre Bayonne

Montpellier est peut-être à 80 minutes du maintien en Top 14. Avant-dernier match de la saison et possibilité d'assurer sa place dans l'élite en cas de victoire, pour ne pas trembler jusqu'au bout. Les hommes de Philippe Saint André sont dixièmes avec six points d'avance sur les basques de Bayonne. Ils veulent à tout prix éviter de finir douzième et d'être barragiste.

Un match, le dernier de la saison à domicile, que le MHR va jouer avec un peu de public.

Le MHR sera privé de plusieurs joueurs, l'infirmerie est bien remplie. Mardi dernier, le pilier Yannick Arroyo (22 ans) a été victime d'une rupture d'un tendon d'Achille lors de la défaite à Bordeaux (9-57). Opéré cette semaine, il sera indisponible durant les neuf prochains mois. Par ailleurs, le jeune trois-quart centre Jules Bertry (20 ans) a été victime d'une rupture des ligaments croisés, et ne sera pas disponible avant janvier 2022. La faute notamment à un calendrier infernal imposé sur cette fin de saison et que dénonce depuis un moment Philippe Saint André, le manager héraultais.

En cas de maintien ce samedi et après le sacre en challenge européen, pourra-t-on parler de saison réussie pour le MHR, malgré toutes les péripéties et la lutte acharnée qu'ont mené les héraultais ? Réponse de Guilhem Guirado.