A défaut de jouer sa place dans le Top 6, l'ASM va maintenant tout faire pour assurer le maintien. Une sixième défaite consécutive, triste record qui remonte à 1925.

On est dans une spirale négative, on regarde derrière maintenant... Franck Azéma, entraîneur de Clermont

"On est dans le dur, c'est un autre combat qui commence" lâche Franck Azéma, "les mecs sont touchés, on prend des coups, je n'ai pas de recette magique, on va travailler".

#Presse@p_betham « nous sommes très déçus ce soir. Je garde confiance en cette équipe , nous allons trouver des ressources pour rebondir. » 🎙 pic.twitter.com/HfOGQJQX1W — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 24, 2018

Dès l'entame de match, les clermontois ont eu du mal à perturber le jeu d'Oyonnax solide en défense. Menés d'un point à la pause, ils ont tenté de renverser le match en seconde période, en vain. La pénalité de Botica à la 64ème minute efface définitivement les espoirs de qualification pour l'ASM. "Cette défaite fait très mal" reconnait Alexandre Lapandry, "ça fait plus de dix ans que je suis ici, et je n'ai jamais connu ça" avoue le troisième ligne clermontois, "mais on ne va rien lâcher, je vous le répète, en tout cas moi je ne lâcherait pas".

Précieux succès pour Oyonnax qui n'avait plus gagné depuis septembre dernier. Et qui entretient l'espoir du maintien.

"Pour moi, c'est particulier" savoure Vincent Debaty, l'ancien pilier de l'ASM, auteur d'un essai, est toutefois "triste pour Clermont, je sais pour l'avoir vécu en 2010 combien la saison d'après est compliquée". C'est en effet un euphémisme tant la situation des Clermontois est délicate. Le champion de France ne défendra pas son titre au printemps prochain. Reste maintenant la coupe d'Europe (quart de finale contre le Racing le 1er avril au Michelin) pour sauver ce qui peut encore l'être.

En attendant, prochain match en top 14 dimanche 4 mars avec la réception de La Rochelle à 16h45.