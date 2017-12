L'ASM termine l'année 2017 sans le moindre point au compteur à l'extérieur... Et les regrets peuvent être nombreux pour nos clermontois qui tenaient la victoire en toute fin de match.

Dès les premières minutes, la section a ouvert le score avec un magnifique drop de Slade. Les hommes de Franck Azéma solides défensivement ont eu quelques difficultés à perturber le jeu des bernais en raison d'une attaque souvent approximative (13-5 à la mi-temps)

Le Père Noel est passé plus tôt que prévu au stade du Hameau

En seconde période les jaunes et bleus se sont montré plus agressifs pour revenir au score, efforts récompensés par une pénalité accordée à la 77ème minute. Tentative réussie pour Morgan Parra qui permet à l'ASM de prendre l'avantage pour la première fois de cette rencontre.

#Presse 🎙” beaucoup de frustration. Nous faisons une bonne seconde période et nous cédons face à la provocation. C est un comportement naïf ! C’est dommage de laisser passer cette opportunité. #Azemapic.twitter.com/78xXUxyCgo — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 23, 2017

Mais alors que les clermontois sont sur le point de ramener le premier succès de la saison, les esprits s’échauffent et Kakabadze écope d'un carton jaune et offre la pénalité de la victoire aux palois. "On a pété les plombs" reconnaît Damien Chouly, "on laisse encore des points en route.

L ASM s’incline à la dernière minute de la rencontre sur la pelouse du hameau face à la @SectionPaloise 22-21 pic.twitter.com/sw29VW1Ruu — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 23, 2017

Prochain match pour l'ASM dimanche 31 décembre au Michelin avec la réception du Castres Olympique, coup d'envoi à 16h00