Rugby Top 14: l'ASM fait sa rentrée à Perpignan pour une victoire à l'extérieur

Rendez-vous le 5 ou le 6 février pour la venue de l'UBB au Michelin (la date exacte de la rencontre n'est pas encore programmée). D'ici là, les clermontois vont devoir enchaîner 11 rencontres, un gros bloc où ils joueront chaque week-end, coupe d'Europe inclue, y compris pendant les fêtes. Un programme chargé où il ne va pas falloir prendre de retard.

Sur le plan comptable, la situation de l'ASM n'est pas si mauvaise. Certes, l'équipe est huitième, hors des six places qualificatives pour les phases finales, mais avec seulement trois points de retard sur le troisième (Montpellier). Toulouse et Bordeaux semblent partis pour dominer la phase régulière mais derrière tout semble possible avec huit équipes qui se tiennent en cinq points. Il suffit d'une bonne série, comme celle qu'a réalisé le MHR avant la trêve, pour remonter rapidement au classement.

Sur le plan du jeu, c'est plus difficile. Les clermontois alternent toujours le bon et le moins bon. L'équipe reste branchée sur courant alternatif. Sa fébrilité peut inquiéter ses supporters par moments avant de retrouver sérénité et efficacité, le tout dans le même match. Il y a tout de même des progrès dans certains secteurs, comme la touche qui s'est améliorée depuis le début de la saison.

Une conquête décisive

Reste à savoir si la trêve aura un effet positif pour gommer les insuffisances des dix premières journées. Les clermontois ont, à priori, un calendrier relativement favorable pour cette reprise puisqu'ils vont affronter Perpignan, Biarritz et Brive. Des équipes de bas de classement, qui semblent à la portée d'une ASM sérieuse et pragmatique. Sur le papier, cela peut faire trois victoires mais il faudra aller les chercher sur le terrain, une autre affaire, encore plus avec des déplacements à Aimé Giral et Amédée Domenech.

Cela commence donc à Perpignan face à une équipe de l'USAP qui partage l'avant-dernière place du classement avec Biarritz. Un promu qui se débrouille correctement à domicile puisque c'est là que les sang et or ont marqué 13 de leurs 14 points. L'USAP a la plus mauvaise attaque du Top 14 (163 points marqués) et la 13eme défense (270 encaissés). Et l'équipe peine en conquête avec 20% des touches perdues et 21% des mêlées. C'est là qu'il faudra appuyer pour priver Perpignan de ballons.

Aux avants de jouer et si possible aux arrières d'exploiter les ballons. Une ligne de 3/4 une nouvelle fois sérieusement bouleversée en raison des nombreuses absences: Damian Penaud (congés après les trois matches de l'équipe de France qu'il a joué en intégralité), Alivereti Raka (en phase de reprise), Apisai Naqalevu (blessé pendant la tournée d'automne), Marvin O'Connor (retenu par l'équipe de France à 7). Ce sont Tiberghien et Matsushima qui seront aux ailes et Barraque à l'arrière, avec un banc assez jeune.

USAP - ASM, une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce samedi à partir de 14H45.