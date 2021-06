Rugby - Top 14 : Philippe Saint-André sera l'entraîneur de Montpellier la saison prochaine

Philippe Saint-André a hésité, mais a fini par accepter. Le directeur du rugby au MHR, devenu entraîneur et manager en janvier dernier après l'éviction de Xavier Garbajosa, sera toujours à la tête de l'équipe la saison prochaine. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a repris goût à cette fonction, alors qu'il est parvenu à maintenir sa formation dans l'élite et à remporter la Challenge Cup. Il a donc validé une prolongation de l'aventure, malgré la fatigue et le caractère chronophage du poste.

Avant ça, Philippe Saint-André et Mohed Altrad se sont penchés sur deux profils pour prendre sa succession : Pierre Mignoni, qui n'a finalement pas été libéré par Lyon, et Franck Azema, avec qui un accord contractuel et financier n'a pas été trouvé, alors que le coach auvergnat a depuis longtemps annoncé son départ de Clermont.

Le staff de PSA sera toujours composé de Jean-Baptiste Elissalde et d'Olivier Azam. Le club attire également le néo-zélandais Bruce Reihana, ancien joueur devenu entraîneur spécialiste de la "technique individuelle et du jeu au pied", récemment passé par les bancs de Bordeaux et Bristol. Un autre nom doit être annoncé prochainement, pour "les attitudes au contact, la maîtrise et la discipline". Il pourrait s'agir de l'arbitre Alexandre Ruiz, mais l'annonce n'interviendra qu'après la finale du Top 14.

Philippe Saint André au micro de Bertrand Queneutte

Philippe Saint-André sur France Bleu Hérault Copier