Rugby Top 14 : pour Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, le Stade Rochelais est favori du match de barrage

France Bleu La Rochelle : Vous allez donc accueillir le Stade Rochelais à Colombes pour ce match de barrage. Un regret j'imagine de ne pas pouvoir jouer à l'Aréna, une salle couverte, où va se produire Mylène Farmer dans quelques jours ?

Jacky Lorenzetti : Absolument, vous avez raison cela fait un pincement au cœur de revenir à Colombes, bien sûr, mais d'un autre côté, on a pris nos marques maintenant à Paris Défense Aréna, c'est un stade humain, une salle de spectacle également. On s'y retrouve, on a agrandi notre clientèle avec aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'enfants qui viennent. 30% de femmes et d'enfants qui viennent assister à nos matchs, donc, nostalgie aidant on va s'y faire.

FBLR : Alors là, c'est Colombes, est ce qu'il y a un moment donné vous avez quand même réfléchi éventuellement à aller jouer du côté de Vannes. Vous l'aviez fait l'année dernière ou encore au Mans ?

JL: Non pas du tout, c'est venu naturellement quand on a su que Mylène Farmer allait empiéter sur la phase finale du championnat, on a tout de suite jeté notre dévolu sur notre ancien stade qui existe toujours, qui a été prêt à nous tendre les mains. C'est un clin d’œil à l'histoire, et j'espère qu'on va y connaître un bon sort.

FBLR : On se rappelle que les Jaune et Noir étaient venus l'emporter il y a deux ans à Colombes. Ce Stade Rochelais là comment vous le voyez cette année il est peut être moins fort qu'il y a deux ans. Quelle est votre perception ?

JL: Ecoutez non, moi je pense que l'on a eu une saison difficile avec des hauts et des bas, avec pas mal de blessures. Celle de Pat Lambie, le non retour de Dan Carter, bref, on a eu notre lot d'avanies, un peu comme La Rochelle finalement. Pour moi, le Stade Rochelais vient à Colombes en favori. Ils ont réalisé une belle finale de Coupe d'Europe face à Clermont-Ferrand, et puis ils ont laminé Bordeaux samedi dernier. On se méfie énormément de cette équipe. La Rochelle est favorite. A nous de leur donner la réplique.

FBLR : J'entends bien, vous parlez du Stade Rochelais comme favori, mais c'est vous qui avez terminé à la quatrième place du championnat et qui recevez le cinquième. Vous voulez basculer un petit peu les forces, où vous le pensez réellement ?

JL : Non, il suffit de regarder notre parcours. On a été très irréguliers toute toute la saison. On a alterné le bon et le mauvais. On n'a pas su jouer dans la continuité et poser les bases d'un jeu de façon continue. Bien sûr que l'on ne va pas laisser les rochelais jouer, on a faim en cette fin de saison. Les compteurs sont remis à zéro, mais on a faim. Objectivement sur les fondamentaux, La Rochelle nous paraît plus solide. A nous maintenant de faire la différence sur l'envie.

FBLR : On retrouve deux équipes plutôt rafraîchissantes dans ces barrages. Lyon c'est sa deuxième participation en phase finale et La Rochelle. Finalement c'est aussi simplement sa deuxième participation en phase finale après 2017. Il y a comme un vent nouveau qui souffle sur ce Top 14 c'est rafraîchissant pour vous ?

JL :Nous on est plutôt dans la continuité puisque à l'inverse de ces clubs en effet qui apportent une nouvelle vision du rugby ça fait dix ans de suite que nous jouons les phases finales du championnat. C'est la seule équipe du Top 14 qui a réalisé cette performance. Ce qui est extraordinaire dans ce championnat c'est que, on a eu notre lot de surprises jusqu'à la dernière journée. Le classement était incertain jusqu'au dernier moment ... et oui La Rochelle et Lyon apportent leur construction à ce championnat passionnant.

FBLR : Quand on regarde ces barrages et quand on sait qu'il y a après en demi finale Toulouse ou Clermont-Ferrand on a l'impression qu'il y a vraiment deux grosses formations qui ont un petit peu écrasé le championnat cette année. Que le Racing passe ou que La Rochelle passe en demi finale, il y a un énorme morceau derrière. La marche est très haute. Vous voyez les choses comme ça ?

JL : Ecoutez cette année les choses sont claires. On a été battu trois fois par Toulouse, en championnat et en Coupe d'Europe. Mon vœux le plus cher, c'est de passer les barrages, et de retrouver Toulouse. Pour nous, cela permettrait peut-être de rétablir l'équilibre face au Stade Toulousain. Pour nous ce serait une excellente nouvelle de croiser les toulousains à Bordeaux le 8 juin. Mais, c'est vrai que Toulouse et Clermont ont réalisé une très bonne première partie de championnat, mais attention, un champion d'Automne ou d'hiver, ne fait pas le champion de France.