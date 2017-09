Rugby Top 14 : Première victoire de la saison pour l'ASM au Michelin face à Toulon !

Décidément le stade Marcel Michelin ne réussit pas aux toulonnais... Après une première période à l'avantage des varois les Clermontois ont réalisé une belle seconde période pour s'imposer 21 à 16. Le point de bonus défensif n'est qu'une maigre consolation pour les Varois.

La joie des supporters faisait plaisir à voirc au Michelin. L'ASM était au rendez-vous pour ce premier match à domicile. Les toulonnais avaient pourtant bien entamé le match en prenant rapidement l'avantage mais l'indiscipline du RCT a permi à l'ASM de revenir au score avec un magnifique essai de Raka en fin de première mi-temps. "On était trop attentistes en début de match" reconnaît Franck Azéma, l’entraîneur de l'ASM.

Une deuxième période dominée par les auvergnats

En infériorité numérique, les toulonnais se sont fait surprendre par Damian Penaud qui grâce à sa vitesse a assuré à l'ASM une avance plus confortable, 16 à 10 à la 51e minute.

Quatrième victoire consécutive pour les clermontois face aux toulonnais en 2017. Les varois ne repartent pas bredouillent, ils empochent le point de bonus défensif. "C'est bien de prendre un point chez le champion de France" apprécie Mathieu Bastaraud, "tout le mond ene le fera pas".

Grâce à ce succès les Clermontois lancent leur saison. "On a gagné, donc on est content" savoure le capitaine Damien Chouly, "On les a regardé avant d'imposer notre jeu, leur défense était bien en place, ils jouent avec leurs qualités, mais on sait aussi qu'on sera attendu la semaine prochaine".

Prochain match pour l'ASM samedi 9 septembre avec un déplacement à La Rochelle, coup d'envoi à 14h45