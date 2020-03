Rugby Top 14, Pro D2 : quel scénario adopter après l'épidémie de Coronavirus ?

En rugby, quel scénario adopter pour les reprises des championnats de Top 14 et de Pro D2 après l'épisode de Covid 19 ? La ligue vient de mettre en place trois groupes de travail pour établir plusieurs scénarios de reprise des compétitions, mais aussi pour se pencher sur la situation financière des clubs.

Définir les scénarios sportifs de reprise des compétitions

Il s'agir donc précisément, de définir les scénarios sportifs de reprise des compétitions 2019-2020, d'évaluer l’impact financier pour les clubs et les accompagner dans la gestion de la situation, et enfin d'adapter les dispositifs réglementaires et de régulation de la LNR à la situation. Les présidents des 30 clubs professionnels ont approuvé à l’unanimité, la constitution de ces trois groupes de travail.

Les présidents des clubs de TOP 14 et PRO D2 participant dans chaque groupe de travail ont été tirés au sort, par chapeau en fonction de la position actuelle de leur club dans le classement provisoire, afin d'assurer une représentation dans les 3 groupes des différentes situations de clubs.

En fonction des groupes, les parties prenantes du rugby professionnel seront également sollicitées : Provale, Tech XV, UCPR, Commission médicale, Commission sportive, Commission paritaire.