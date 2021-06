Rugby - Top 14 : Racing/Brive, une dernière pour la route

"On est pas en vacances". Le rappel fort de James Coughlan sonne comme une volonté de se mobiliser, après le maintien assuré lors du match contre Castres la semaine dernière, au Stadium. Car en terres corréziennes, on ne lâche rien, surtout pas avant la fin. Cette semaine a donc été une semaine studieuse à Amédée-Domenech, malgré les blessures qui se sont succédées le week-end dernier.

Le dernière pour certains joueurs

La préparation n'a donc pas été simple pour les brivistes, avant d'affronter le Racing 92 à la Paris La Défense Arena ce samedi soir (21 heures). En témoigne la présence d'Espoirs, qui ont fini leur saison il y a trois semaines, dans le groupe, de Vano Karkadze à Marius Marty, pour compenser les blessures de Hervé, Paulos, Lees ou encore Lobzhanidze. Cela donne aussi une deuxième ligne expérimentale Thompson Stringer-Marais...

Malgré tout, l'envie est claire, comme le dit un joueur en off : "ne pas en prendre 50" contre le Racing. "On a pas envie de faire n'importe quoi" tonne James Coughlan, suivi par David Delarue. "On veut faire bonne figure pour la dernière de la saison" estime le demi-de-mêlée, en partance pour Aurillac la saison prochaine.

C'est aussi le moment pour certains de disputer leurs dernières minutes sous la tunique Blanc et Noir. Tshadadze, Blanc, Buliruarua mais encore David Delarue, qui, pour sa dernière avec Brive, aura l'honneur d'être capitaine. "J'ai commencé ici, j'ai joué 19 ans avec Brive. Plus le coup d'envoi arrive, plus je réalise" souligne avec beaucoup d'émotion le briviste, qui rejoindra Aurillac la saison prochaine.

De l'émotion et de la justesse, malgré les blessés, voilà le cocktail qui se prépare pour ce samedi 21 heures à la Paris Défense Arena. Une dernière pour la route !

La composition du Racing 92

La composition du CA Brive