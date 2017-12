Bordeaux, France

Après la malédiciton à Toulouse, les joueurs de l'UBB continuent leur mauvaise série à Paris, où ils ne se sont imposés qu'une seule fois depuis la remontée en Top 14. Et pourtant, ils pourront dire, et re-dire qu' "il y avait la place" face à des Parisiens qui n'ont pas fait grand chose de plus pour l'emporter.

Début de match brouillon

Ce fut un match typique des hivers du Top 14 : haché, avec de nombreuses maladresses de deux équipes pas aidées par les conditions météo, et la bruine qui n'a jamais cessé de tomber sur le stade Jean-Bouin. Résultat, 30 premières minutes très brouillonnes, marquées par de nombreuses fautes de main, pas exploitées du tout par les défenses. Seuls deux coups de pied, le premier de Jules Plisson, auquel avait répondu un de Matthieu Jalibert, permettait de faire évoluer le score (3-3, 14e).

Après 30 minutes de "beurk, pas beau" ne boudons pas cette étincelle #SFPUBB — David Reyrat (@DavidReyrat) December 30, 2017

Dans ces conditions, il n'était pas immérité que la première équipe à mettre de la folie soit récompensée. Et ce fut le Stade Français, qui joua rapidement une touche sur la ligne médiane. Quelques secondes plus tard, ce fut une passe après contact de Waisea (de loin le Parisien le plus dangereux), relayé par une percée d'Ensor, avant que Danty n'aplatisse. Et comme Jules Plisson passait une transformation difficile, cela donnait un matelas de 7 points au Stade Français (10-3, 33e).

La vidéo décisive

Si les Bordelo-béglais revenaient bien dans cette seconde période, avec plusieurs belles séquences, récompensées de deux pénalités de Matthieu Jalibert (10-9, 48e), ils allaient pouvoir se mordre les doigts, pas récompensés de leurs bons débuts.

D'abord, Yann Lesgourgues, entré à l'aile à la place de Geofrrey Cros, s'échappait le long de la ligne, laissait échapper le ballon... Avant de se faire découper par Alberts, le troisième ligne parisien. Résultat, pénalité... pour les Parisiens, d'après M.Brousset, qui sanctionnait Romain Lonca venu se faire justice (51e). Quatre minutes plus tard, nouvelle action d'envergure bordelaise... L'arrière parisien Marvin Ensor tentait d'intercepter... L'arbitre voyait un avant volontaire, infligeait un carton jaune au Parisien. Avant de revenir sur sa décision après la vidéo... Où, il s'avérait en effet que l'arrière n'avait pas touché le ballon.

Le Fidjien Waisea (au sol devant Cameron Woki) aura fait beaucoup de mal à l'UBB). © AFP - AFP

C'est enfin un cas quasiment jamais-vu, qui allait se produire. Après un coup de pied à suivre de Jules Plisson, Djibril Camara aplatissait en coin. M.Brousset demandait la vidéo pour vérifier que l'ailier international n'était pas hors-jeu... Mais aucun plan de caméra ne permettait de le vérifier. Et l'arbitre accordait l'essai au Stade Français (15-9, 61e).

61' Essai accordé au @SFParisRugby après arbitrage vidéo... ou presque : @canalplus demandera une caméra supplémentaire pour Noël prochain. Essai non transformé : 15-9 #SFPUBB — UBB Rugby (@UBBrugby) December 30, 2017

Les Bordelais n'abdiquaient pas et revenaient à trois points, sur une pénalité de Matthieu Jalibert (15-12, 68e). D'autant que quelques minutes plus tôt, ils avaient manqué une autre occasion. Après un excellent cadrage débordement de Baptiste Serin en bout de ligne... Et une passe mal assurée devant l'en-but pour Marco Tauleigne, qui commettait un avant. Le calice allait être bu jusqu'à la lie par les hommes de Jacques Brunel. Avec un dernier essai de Waisea intenable, après une nouvelle percée de Camara (22-12, 76e), qui offrait aux hommes de Greg Cooper un point de bonus offensif que l'on qualifiera de bien payé.

.@UBBrugby est toute simplement désespérante. Capable de battre le @staderochelais à la régulière et derrière d’aller perdre dans un match médiocre au @SFParisRugby ! Elle n’arrivera jamais à passer le cap ... #UBB#Rugby#Bordeauxhttps://t.co/nVnNEYb6tB — Clement.C (@clementcarpet) December 30, 2017

Une dernière amère donc pour le manager gersois. Qui termine donc son mandat avec l'UBB sur une treizième défaite, pour douze victoires et un match nul.