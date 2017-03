Rugby - Top 14 : suivez Bayonne - UBB en direct à partir de 18h30

Ragaillardie par son succès face à Grenoble, l'Union Bordeaux-Bègles va essayer ce samedi au Pays Basque d'enchaîner une deuxième victoire de rang et de garder intacte sa petite chance de qualification. A suivre sur notre site.

Soulagés ! La victoire (46-14) face à Grenoble, survenue après presque quatre mois de disette, a fait un bien fou. C'est un euphémisme. A l'abri d'un scénario catastrophe, l'UBB doit maintenant décider de ce qu'elle veut faire de sa fin de saison.

Remontés à la huitième place, les Girondins peuvent à nouveau regarder vers le haut. Et si la sixième place semble difficile à atteindre, pourquoi ne pas viser la septième pour disputer, comme il y a deux ans, les barrages qualificatifs à la Champions Cup.

Pour y parvenir, l'UBB va devoir retrouver le chemin de la victoire à l'extérieur sachant qu'elle se déplacera à quatre reprises lors des six dernières journées. Première étape, le stade Jean Dauger, où l'attend une équipe bayonnaise qui doit se racheter après l'humiliation (82-14) subie à Toulon et qui, depuis l'annonce de la possible fusion entre le Stade Français et le Racing 92, se dit que la 13ème place peut valoir de l'or.